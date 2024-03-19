Вірменські банки припинять приймати російські платіжні картки через санкції

Більшість банків Вірменії припинять працювати з картками російської платіжної системи "Мир" з 30 березня.

Про це повідомив представник "дочки" російського банку ВТБ у країні, передає The Moscow Times.

"Користувачам стануть недоступні оплата в POS-терміналах та зняття готівки в банкоматах інших банків у республіці. На роботі карток "ВТБ Вірменія" це ніяк не позначиться", – сказав він.

За його словами, власники карток "Мир" будь-яких російських банків зможуть користуватися інфраструктурою "ВТБ Вірменія".

Згодом оператор російської платіжної системи "Мир" – "Національна система платіжних карт" (НСПК) – підтвердив, що отримав офіційне повідомлення від платіжної системи Вірменії (Armenian Card, ArCa) про те, що її учасники припиняють обслуговування карток "Мир" з 30 березня, передає РБК.

Учасниками платіжної системи ArCa є 16 вірменських банків. Окрім дочірнього банку російського ВТБ, до її складу не входить лише невеликий "Меллат Банк".

Санкції США

У лютому оператор "Мир" – Національна система платіжних карток (НСПК) – потрапив під блокуючі санкції США. В обґрунтуванні говорилося, що вона допомагає Росії обходити обмеження, що вже діють, і зберігати зв'язок з міжнародною фінансовою системою.

Тепер співпраця з НСПК загрожує вторинними санкціями тим організаціям, які наважаться його зберегти.

НСПК було створено у 2014 році після введення санкцій за анексію Криму на випадок проблем із міжнародними платіжними системами. 100% компанії належить Банку Росії. У Вірменії почали приймати карти "Мир" у 2017 році. Також ними можна було розплатитися у Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, В'єтнамі, Венесуелі та на Кубі.

Після санкцій США працювати з картами "Мир" відмовилися великі банки низки країн. Наприклад, це зробили казахстанські Bereke Bank та "Фрідом Фінанс".

Крім цього, вжила заходів китайська платіжна система UnionPay: за межами Росії перестали працювати кобейджингові картки "МІР-UnionPay".