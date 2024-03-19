В Україні з’явилися нові соціальні послуги. Що пропонують?

В Україні затверджено нові стандарти надання соціальних послуг та запроваджено низку нових послуг, до яких може долучитися кожна громада.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає Укрінформ.

Які нові послуги пропонує уряд

Послуга з формування життєстійкості. Від громад необхідно облаштування приміщення, держава ж профінансує саму послугу, оплату роботу фахівців.

Програма "єОздоровлення", в основі якій покладено механізм "гроші ходять за дитиною", що дозволяє батькам обирати заклад, де буде оздоровлюватися дитина.

Соціальне відновлення ветеранів та їхніх родин. Програма вже успішно пілотується в кількох областях, але я закликаю громади долучатись.

Жолнович підкреслила, що всі інструменти для соціальної підтримки мають бути людиноцентричними, мають дозволяти людині почувати себе гідно. Але головне – підтримка завжди має починатись із послуги і доповнюватись виплатою за потреби.

Вона також підкреслила, що держава робить усе належне, щоб допомогти громадам стати сильнішими та забезпечити соціальну підтримку на місцях. Зокрема, затверджуються нові стандарти соціальних послуг, запроваджуються нові механізми закупівлі соціальних послуг.

Також сьогодні передбачена можливість перетворювати соціальні установи в комунальні неприбуткові підприємства, що дасть змогу забезпечити гідну заробітну плату фахівцям соціальної сфери.