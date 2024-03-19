"Укртелеком" підвищив тарифи на інтернет і фіксований зв’язок
Найбільший український оператор фіксованого зв’язку "Укртелеком" підвищив плату за оптичний інтернет і фіксовану телефонію для домашніх користувачів з 1 березня.
Про це гендиректор "Укртелекому" Юрій Курмаз розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Максимальне підняття для оптичного інтернету становить 50 грн (у місячній платіжці домогосподарства, – ред.). Для фіксованої телефонії оплата зросла на 30 грн. Підвищення вже відбулося з 1 березня 2024 року для домашніх користувачів", – сказав Курмаз.
За його словами, тарифи підвищили через зростання вартості енергоресурсів, теплопостачання, матеріалів та робочої сили.
Голова "Укртелекому" запевнив, що у 2024 році заплановано лише один етап підвищення цін, але не виключив, що тарифи можуть підвищити додатково за підсумками роботи компанії у першому півріччі.
"Укртелеком" – найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів становлять державні органи, навчальні, адміністративні установи й медичні заклади, аварійні служби. Компанія є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття.
За даним неаудійованої звітності за 2023 рік, виручка "Укртелекому" становила 5 млрд грн, що на 10% менше за показник попереднього року. EBITDA минулого року становила понад 1 млрд грн, рентабельність за EBITDA знизилася на 1,3 відсоткового пункту (в. п.) - до 21,1%. Капітальні інвестиції "Укртелекому" за 2023 рік становили понад 500 млн грн.
Як повідомлялось, за результатами 2022 року загальний дохід АТ "Укртелеком" склав майже 5,6 млрд грн, що на 15% менше, ніж у 2021 році. EBITDA склала понад 1,2 млрд грн. Маржа EBITDA знизилася на 5,9 в.п. і склала 22,4%.
Нагадаємо, Фонд держмайна продав 92,79% акцій "Укртелекома" для ТОВ "ЕСУ" в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансування операції частково було забезпечене через випуск облігацій ТОВ "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн) були викуплені державними "Ощадбанком" та "Укрексімбанком". Облігації мали бути погашені в березні 2017 року, що, однак, не відбулося (тобто був допущений дефолт). Державні банки досі безуспішно намагаються повернути свої кошти в судах.
Кінцевим бенефіціаром ТОВ "ЕСУ" є Рінат Ахметов, який, як виявилося у британському суді, придбав компанію-власника "Укртелекома" вже після його приватизації у низки осіб, пов’язаних з оточенням Віктора Януковича.
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1 .в укртелекому неадекватні ціни + неадекватне, й*бнуте керівництво ...
2. користуються оптичною мережею нафтогазу та приватними отничними мережами
теж саме можна сказати і про трьох мобільних операторів: або оптика як я написав вище, або цифровий радіоканал ...
яка різниця, все одне ніхто не платить.
я ще школяром у російськомовним регіоні України вивчив українську мову, пасивно слухаючи радіоточку
була б тут, у Німеччині, така весчь, вже шпрехав би як соловейко по-німецькі, як пан Шольць
2-гий через мережу 4G(LTE) та/або 3G(Н/H+) одного з трьох мобільних операторів, цей канал також дублюється ...
Авторе, не забудьте за це обцьомати Гудка, як ви це вже зробили ...
Ну і як тут на повні груди всєнародно не затягти:
Прайдьот вєсна, наступіт лєта -
Мєрсі Ахмєтаву за ета!
Завжди через якихісь будівельників, які "перекопали кабелі",
і залишили квартал без міського звичного телефону...
І не можуть притягти ні будівельників, ні прокласти нові кабелі.
Ахметовські хитрощі.
Телефонні автомати вже успішно зжили зі світу.
Користуйтесь мобільним зв'язком, шановні клієнти,
він прибутковіший і вас, бидло, легше контролювати.
Який ще "фіксований телефонний зв'язок" в епоху мобільного, **** та усіляких телеграмів з вотсапами?...а інтернет від укртелекому - гівно, я гадав, що від них вже усі абоненти збігли..