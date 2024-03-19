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Новини
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"Укртелеком" підвищив тарифи на інтернет і фіксований зв’язок

укртелеком

Найбільший український оператор фіксованого зв’язку "Укртелеком" підвищив плату за оптичний інтернет і фіксовану телефонію для домашніх користувачів з 1 березня.

Про це гендиректор "Укртелекому" Юрій Курмаз розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Максимальне підняття для оптичного інтернету становить 50 грн (у місячній платіжці домогосподарства, – ред.). Для фіксованої телефонії оплата зросла на 30 грн. Підвищення вже відбулося з 1 березня 2024 року для домашніх користувачів", – сказав Курмаз.

За його словами, тарифи підвищили через зростання вартості енергоресурсів, теплопостачання, матеріалів та робочої сили.

Голова "Укртелекому" запевнив, що у 2024 році заплановано лише один етап підвищення цін, але не виключив, що тарифи можуть підвищити додатково за підсумками роботи компанії у першому півріччі.

"Укртелеком" – найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів становлять державні органи, навчальні, адміністративні установи й медичні заклади, аварійні служби. Компанія є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття.

За даним неаудійованої звітності за 2023 рік, виручка "Укртелекому" становила 5 млрд грн, що на 10% менше за показник попереднього року. EBITDA минулого року становила понад 1 млрд грн, рентабельність за EBITDA знизилася на 1,3 відсоткового пункту (в. п.) - до 21,1%. Капітальні інвестиції "Укртелекому" за 2023 рік становили понад 500 млн грн.

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Як повідомлялось, за результатами 2022 року загальний дохід АТ "Укртелеком" склав майже 5,6 млрд грн, що на 15% менше, ніж у 2021 році. EBITDA склала понад 1,2 млрд грн. Маржа EBITDA знизилася на 5,9 в.п. і склала 22,4%.

Нагадаємо, Фонд держмайна продав 92,79% акцій "Укртелекома" для ТОВ "ЕСУ" в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансування операції частково було забезпечене через випуск облігацій ТОВ "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн) були викуплені державними "Ощадбанком" та "Укрексімбанком". Облігації мали бути погашені в березні 2017 року, що, однак, не відбулося (тобто був допущений дефолт). Державні банки досі безуспішно намагаються повернути свої кошти в судах.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ "ЕСУ" є Рінат Ахметов, який, як виявилося у британському суді, придбав компанію-власника "Укртелекома" вже після його приватизації у низки осіб, пов’язаних з оточенням Віктора Януковича.

Автор: 

Ахметов Рінат (1612) інтернет (1356) телефон (409) Укртелеком (232) Підвищення тарифів (249)


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Топ коментарі
+10
вимагаю повернути, радіоточку!
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19.03.2024 14:44 Відповісти
+5
Який фіксований телефонний зв'язок? Місяць назад, а точніше грудні-січні відключили всі стаціонарні телефони, залишили тільки 101, 102,103 і тому подібне. Працівників майже не має, бухгалтерам і начальникам.
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19.03.2024 14:40 Відповісти
+3
люто підтримую!
я ще школяром у російськомовним регіоні України вивчив українську мову, пасивно слухаючи радіоточку
була б тут, у Німеччині, така весчь, вже шпрехав би як соловейко по-німецькі, як пан Шольць
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19.03.2024 17:38 Відповісти
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чим лайном ще хтось користується ???
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19.03.2024 14:38 Відповісти
Укртелеком владеет , наверное, самой широкой сетью магистральной оптики по стране. По крайней мере так было до вторжения. Многие провайдеры пользовались его сетью.
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19.03.2024 16:53 Відповісти
перший раз про це чую ... у нас в містечку два та внавколишніх селах ще декілька приватних провайдерів і жоден з них не користується отичною мережею укртелекому, як магістралю:
1 .в укртелекому неадекватні ціни + неадекватне, й*бнуте керівництво ...
2. користуються оптичною мережею нафтогазу та приватними отничними мережами
теж саме можна сказати і про трьох мобільних операторів: або оптика як я написав вище, або цифровий радіоканал ...
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20.03.2024 06:14 Відповісти
Користуються переважно люди похилого віку! Це не лайно, як показала війна, коли не працювали мобільники!
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20.03.2024 05:57 Відповісти
у нас в містечку була АТС на 2000 номерів - порізали і вивезли на металолм, зараз стоїть АТС на 100 номервів, в навколишніх селах в радіусі 25-30 км немає жодної АТС - усе порізано і здано на металолом ...
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20.03.2024 06:16 Відповісти
ужас интернет от них, давно сбвлся
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20.03.2024 06:09 Відповісти
Піфуй. Вже давно відмовисся від фіксованого зв'язку. Дзвонити по ньому нікому. Усі на мобільних...
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19.03.2024 14:38 Відповісти
Який фіксований телефонний зв'язок? Місяць назад, а точніше грудні-січні відключили всі стаціонарні телефони, залишили тільки 101, 102,103 і тому подібне. Працівників майже не має, бухгалтерам і начальникам.
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19.03.2024 14:40 Відповісти
УКртелеком помер, при чому вже давно !!!
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19.03.2024 14:42 Відповісти
ось тому і підняв ціни.
яка різниця, все одне ніхто не платить.
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19.03.2024 14:59 Відповісти
укртелеком- ноль
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20.03.2024 06:13 Відповісти
вимагаю повернути, радіоточку!
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19.03.2024 14:44 Відповісти
люто підтримую!
я ще школяром у російськомовним регіоні України вивчив українську мову, пасивно слухаючи радіоточку
була б тут, у Німеччині, така весчь, вже шпрехав би як соловейко по-німецькі, як пан Шольць
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19.03.2024 17:38 Відповісти
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19.03.2024 14:45 Відповісти
сигнал тривоги у містах що ви чуєте це і є цей зв'язок ...але він не державний ..цікаво скільки Ахметов Р.Л. заробив на сиренах ?
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19.03.2024 14:46 Відповісти
не факт ... там у сирен 2 канали зв'язку які працюють паралельно та дублють, один одного: 1. через проводовий інтернет місцевого провайдера, не факт що одного ...
2-гий через мережу 4G(LTE) та/або 3G(Н/H+) одного з трьох мобільних операторів, цей канал також дублюється ...
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19.03.2024 15:03 Відповісти
інтернет та укртєлєком- це несумісно
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19.03.2024 14:48 Відповісти
Значить скоро і мобільні підтягнуться
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19.03.2024 15:01 Відповісти
Спокуха! Мудрий нарід все оплатить!
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19.03.2024 15:11 Відповісти
Гіршого провайдера,напевне немає
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19.03.2024 15:32 Відповісти
І це просто чудово!
Авторе, не забудьте за це обцьомати Гудка, як ви це вже зробили ...
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19.03.2024 15:47 Відповісти
Кончений інтернет на гнилих стовбах,ще й найдорожчий по Україні
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19.03.2024 16:19 Відповісти
А яка там чудова служба підтримки! До неї завжди можна додзвонитися, її працівники надзвичайно людяні та ввічливі... а що вже компетентні!..
Ну і як тут на повні груди всєнародно не затягти:
Прайдьот вєсна, наступіт лєта -
Мєрсі Ахмєтаву за ета!
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19.03.2024 17:30 Відповісти
"Укртелеком" нищить фіксований телефонний зв'язок - невигідно.
Завжди через якихісь будівельників, які "перекопали кабелі",
і залишили квартал без міського звичного телефону...
І не можуть притягти ні будівельників, ні прокласти нові кабелі.
Ахметовські хитрощі.
Телефонні автомати вже успішно зжили зі світу.
Користуйтесь мобільним зв'язком, шановні клієнти,
він прибутковіший і вас, бидло, легше контролювати.
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19.03.2024 16:20 Відповісти
неочікувано
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19.03.2024 17:32 Відповісти
Ти диви, а я гадав, що вони вже загнулися!?..

Який ще "фіксований телефонний зв'язок" в епоху мобільного, **** та усіляких телеграмів з вотсапами?...а інтернет від укртелекому - гівно, я гадав, що від них вже усі абоненти збігли..
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19.03.2024 17:38 Відповісти
Це вже повний капець! За що такі суми? Буду відмовлятися від послуг укртелекому 👎
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19.03.2024 17:43 Відповісти
Бідний ахметка ніяк не наїсця!!! Скільки ще треба мілліардів здерти з українців щоб нажертись?!?
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20.03.2024 06:03 Відповісти
А Укртел ще існує???
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20.03.2024 09:38 Відповісти

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