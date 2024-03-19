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Новини
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Опалювальний сезон завершать достроково, – голова "Нафтогазу"

опалення

Цього року опалювальний сезон завершиться не в середині квітня, а наприкінці березня.

Про це голова правління "Нафтогазу України" Олексій Чернишов заявив у інтерв'ю виданню Le Figaro.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, з огляду на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", – сказав Чернишов.

Як повідомлялося, станом на середину березня запаси газу в підземних сховищах України становили 8,1 мільярда кубометрів.

У цьому опалювальному сезоні Україна почала відбір газу з підземних сховищ 7 листопада. За даними Міненерго та "Нафтогазу", на цю дату у сховищах зберігалося 16,06 млрд куб м газу (без урахування 554 млн куб. м буферного газу).

Однак значну частину цьогорічних запасів сформували українські та іноземні компанії, які зберігали газ на "митному складі" українських ПСГ. Станом на 5 листопада на "митному складі" зберігалося 3,32 млрд куб. м природного газу, найвище значення з листопада 2021 року.

Автор: 

Нафтогаз (3328) опалення (567) опалювальний сезон (1156) Олексій Чернишов (113)


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Я так і не зрозумів - газу мало чи температура висока?
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19.03.2024 16:22 Відповісти
нарешти - ********* с открытыми окнами спать
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19.03.2024 16:28 Відповісти
Дивлюсь на термометр за вікном , а там "-1"... Чудова погода для відключення опалення
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20.03.2024 06:55 Відповісти

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