Дубайські банки почали закривати рахунки росіян через загрозу американських санкцій, – ЗМІ

Дубайські банки почали згортати бізнес із росіянами під тиском американських санкцій санкцій США.

Зокрема, за даними The Wall Street Journal, головний банк Дубая – Emirates NBD – закрив російський підрозділ, а також багато російських рахунків, передає Forbes.

Так, під удар потрапили фірми азербайджанця Етібара Джамаледдіна огли Еййуба, які займаються торгівлею російською нафтою та її перевезенням. Еййуб, який живе в Москві, і раніше працював у компанії Coral Energy з ОАЕ, після початку війни в Україні швидко сформував мережу компаній, зареєстрованих у Гонконгу та Дубаї. На них записано переважно старі танкери, які перевозять великі обсяги російської нафти, йдеться у розслідуванні WSJ.

Домережі Еййуба входить щонайменше пʼять фірм. У 2023 році, за підрахунками Київської школи економіки, вони експортували з Росії нафти та нафтопродуктів щонайменше на $33 млрд – приблизно пʼяту частину всієї російської нафти.

Emirates NBD також закрив рахунки виробника добрив "Уралкалій" і бізнесмена Івана Тавріна, який довгі роки працював у телекомунікаційному та медіасекторах, а після початку війни став скуповувати бізнес зарубіжних компаній, що йдуть з Росії. У грудні 2023 року США запровадили санкції проти Тавріна.

Крім Emirates NBD, роботу з росіянами почало згортати дубайське відділення єгипетського держбанку Banque Misr, розповіли джерела WSJ.

Після запровадження західних санкцій після вторгнення РФ в Україну Дубай став одним із головних каналів звʼязку із зовнішнім світом для російського бізнесу та олігархів.

Emirates NBD почав обслуговувати торгівлю російською нафтою у великих обсягах і відкрив підрозділ роботи з заможними росіянами, які шукають притулку для своїх капіталів.

Але в останні місяці США почали чинити сильний тиск на ОАЕ. До країни приїжджали представники Мінфіну та держдепартаменту, під санкції потрапили кілька місцевих компаній, які торгували російською нафтою в порушення цінових обмежень. У грудні Мінфін США отримав розширені повноваження для покарання іноземних банків, чия діяльність сприяє обходу санкцій та роботі російського ВПК.