Виробник дронів та ШІ-стартап: До "Дія.City" приєдналося вже 900 компаній

Станом на 19 березня до спеціального податкового режиму для ІТ-галузі "Дія.City" доєдналося 900 компаній.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Низькі податки, гнучкі форми найму та можливості для залучення інвестицій – 900 ІТ-компаній обрали "Дія.City" для розвитку", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за останні два тижні до простору приєдналися:

Beholder – український ШІ-стартап, який розробляє набір нейромереж для пошуку корисних копалин. Тиждень тому вони залучили майже $1 мільйон інвестицій від європейського фонду InnoEnergy з фокусом на енергетику.

– український ШІ-стартап, який розробляє набір нейромереж для пошуку корисних копалин. Тиждень тому вони залучили майже $1 мільйон інвестицій від європейського фонду InnoEnergy з фокусом на енергетику. Ukrspecsystems – виробник безпілотників, авіаційних систем та військового обладнання. Відомі своїми безпілотниками SHARK та MINI SHARK, які високо оцінюють українські військові. У свої розробки компанія інтегрує ШІ.

– виробник безпілотників, авіаційних систем та військового обладнання. Відомі своїми безпілотниками SHARK та MINI SHARK, які високо оцінюють українські військові. У свої розробки компанія інтегрує ШІ. Silvaco – американська компанія, яка надає інструменти автоматизації електронних схем для напівпровідників. Компанія присутня в Північній Америці, Європі, Японії та Азії.

– американська компанія, яка надає інструменти автоматизації електронних схем для напівпровідників. Компанія присутня в Північній Америці, Європі, Японії та Азії. Habitat – студія, що займається веб- та графічним дизайном, а також розробкою брендів. Торік вони створили застосунок для італійського дому моди Fendi.

– студія, що займається веб- та графічним дизайном, а також розробкою брендів. Торік вони створили застосунок для італійського дому моди Fendi. Kava Gaming – компанія, що працює над створенням відеоігор. У їхньому портфелі понад 700 успішно запущених проєктів та понад 3 тисячі закритих замовлень. Серед найуспішніших проєктів – 2D та 3D графіка для гри World of Tanks Blitz.

Що таке "Дія.City"

"Дія.City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам "Дія.City" не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".

У квітні 2022 року Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.