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Новини
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Комісія з азартних ігор заборонила діяльність шести онлайн-казино

казино

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) ухвалила рішення про закриття п’яти сайтів, які без ліцензії організовують та надають доступ до азартних ігор.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відповідні рішення КРАІЛ ухвалила 12 та 14 березня.

Зокрема, йдеться про такі веб-сайти:

  • bet2fun5.online;
  • bitz6.vip;
  • johnny24.bet;
  • monoslot4 .com;
  • simpacasino1.com.

Наголошується, що надання доступу до азартних ігор на та з території України без відповідної ліцензії є грубим порушенням чинного законодавства.

Власники цих сайтів упродовж трьох робочих днів повинні закрити до них доступ.

Також КРАІЛ зобов’язала постачальника послуг хостингу Cloudflare Inc. протягом трьох робочих днів обмежити доступ гравців до вебсайту pari2win.net, з використанням якого організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до нього без відповідної ліцензії.

Автор: 

казино (136) азартні ігри (190) КРАІЛ (71)


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Можна сказати, що дорослі продовжуть розвивати свою моторику. Адже в дитинстві, ми всі гралися з предметами, що наші пальчики, мозок розвивали. І пірамідка саме відноситься до цих предметів та ігор. Ось я зараз читаю на сайті https://www.032.ua/list/473509 данному про позитив мілкої моторики. Та її розвиток. І можу сказати, що навіть в дорослому віці, я намагаюся щось мілке перебирати та складати. Це на розум гарно відображається.
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19.05.2024 19:13 Відповісти

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