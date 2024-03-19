Влада Києва віддасть Житній ринок в оренду на 15 років

Департамент комунальної власності Києва планує здати будівлю Житнього ринку в оренду на 15 років.

Стартова вартість оренди ринку за місяць – 2,48 млн грн, орендний аукціон заплановано на 25 березня, свідчить оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Термін дії договору про оренду майна – 15 років. При цьому орендар має провести власним коштом капітальний ремонт (реконструкцію) ринку, у тому числі даху, інженерних мереж, комунікацій, нежитлових приміщень. У цей період він зобов’язаний сплачувати орендну плату.

Крім того, орендар має сплачувати відшкодування земельного податку у суму 155,9 тис. Грн на місяць, а також забезпечити функціонування ринку.

Будівля Житнього ринку загальною площею 11 186 кв. м розташована у центрі Києва на Подолі. Вона була збудована у 1980 році.

За умовами аукціону, перший поверх ринку (площа – 5713 кв. м) має бути відведений під продаж сільськогосподарської продукції, товарів першої необхідності, ветеринарно-санітарну лабораторію. На другому поверсі (площа 750 кв. м) можна розмістити об’єкти торгівлі, ресторани, сервіси, як-от ательє, хімчистку, ремонтні майстерні. Підвальні приміщення, а це 4723 кв. м, призначені для тимчасового зберігання товарів.

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У квітні 2022 року орендарем ринку стала компанія "Танджерін", пов’язана з Tarantino Family, вона зобов'язалася сплачувати за оренду 1,2 млн грн на місяць. Після звинувачень Tarantino Family у зв'язках з Росією її новим власником восени 2022 року нібито став німецький підприємець Флоріан Болен.

Орендар мав провести капітальний ремонт ринку, але цього так і не було зроблено.