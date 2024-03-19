МОЗ запускає всеукраїнське опитування пацієнтів
Міністерство охорони здоров’я запускає всеукраїнське соціологічне онлайн-опитування "Голос пацієнтів".
Очікується, що таке опитування допоможе визначити досвід взаємодії українських пацієнтів з медичною системою, оцінити їхнє ставлення і сприйняття змін в системі охорони здоров’я, повідомляє пресслужба міністерства.
"А опрацювання результатів – покращить комунікацію між тими, хто формує політики, надає медичні послуги та отримує їх", – додали в МОЗ.
Форма опитування доступна за посиланням.
Як додали у міністерстві, тематичні опитування "Голос пацієнтів" і "Голос медпрацівників" відбудуться протягом березня-вересня 2024 року. Їхня мета – отримати актуальні дані щодо ставлення, досвіду і поведінки у питаннях, що пов’язані з роботою системи охорони здоров’я та її ключових компонентів.
Ініціатива здійснюється за підтримки Проєкту USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я".
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Комусь хочеться збагатитися на тому опитуванні.
обовязкове державне медичне
страхування" ?!!
Та нам взагалі лікарі та лікарні не потрібні, всі здорові!