МОЗ запускає всеукраїнське опитування пацієнтів

Міністерство охорони здоров’я запускає всеукраїнське соціологічне онлайн-опитування "Голос пацієнтів".

Очікується, що таке опитування допоможе визначити досвід взаємодії українських пацієнтів з медичною системою, оцінити їхнє ставлення і сприйняття змін в системі охорони здоров’я, повідомляє пресслужба міністерства.

"А опрацювання результатів – покращить комунікацію між тими, хто формує політики, надає медичні послуги та отримує їх", – додали в МОЗ.

Форма опитування доступна за посиланням.

Як додали у міністерстві, тематичні опитування "Голос пацієнтів" і "Голос медпрацівників" відбудуться протягом березня-вересня 2024 року. Їхня мета – отримати актуальні дані щодо ставлення, досвіду і поведінки у питаннях, що пов’язані з роботою системи охорони здоров’я та її ключових компонентів.

Ініціатива здійснюється за підтримки Проєкту USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я".