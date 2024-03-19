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Новини
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МОЗ запускає всеукраїнське опитування пацієнтів

лікар

Міністерство охорони здоров’я запускає всеукраїнське соціологічне онлайн-опитування "Голос пацієнтів".

Очікується, що таке опитування допоможе визначити досвід взаємодії українських пацієнтів з медичною системою, оцінити їхнє ставлення і сприйняття змін в системі охорони здоров’я, повідомляє пресслужба міністерства.

"А опрацювання результатів – покращить комунікацію між тими, хто формує політики, надає медичні послуги та отримує їх", – додали в МОЗ.

Форма опитування доступна за посиланням.

Як додали у міністерстві, тематичні опитування "Голос пацієнтів" і "Голос медпрацівників" відбудуться протягом березня-вересня 2024 року. Їхня мета – отримати актуальні дані щодо ставлення, досвіду і поведінки у питаннях, що пов’язані з роботою системи охорони здоров’я та її ключових компонентів.

Ініціатива здійснюється за підтримки Проєкту USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я".

Автор: 

МОЗ (1445) опитування (335)


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Це якесь лайно.
Комусь хочеться збагатитися на тому опитуванні.
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19.03.2024 20:30 Відповісти
Коли буде прийнятий закон " Про
обовязкове державне медичне
страхування" ?!!
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19.03.2024 20:38 Відповісти
Навіщо нам взагалі МОЗ, коли є ВЛК?
Та нам взагалі лікарі та лікарні не потрібні, всі здорові!
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20.03.2024 11:44 Відповісти

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