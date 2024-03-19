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Новини
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У Росії бюджетникам погрожують звільненням за "прогули" виборів

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Усіх муніципальних службовців та працівників бюджетної сфери російського міста Нижній Тагіл, які не брали участь у президентських виборах, звільнять.

Про це заявив мер міста Владислав Пінаєв, передає The Moscow Times.

"Зараз за місяць усіх перевіримо, чи був чи не був. Давайте так: чи ми в одній команді, чи ми всі окремо. Що ти там сидиш, відсиджуєшся, доки всі пашуть", – сказав він.

На думку мера, людина, яка отримує зарплату від держави, не має права ігнорувати вибори президента.

"Тим, хто не голосував, – не місце на держслужбі незалежно від кваліфікації", – наголосив він.

Вибори президента РФ тривали 15-17 березня. За даними російського ЦВК, чинний очільник країни-агресора Володимир Путін набрав 87,28% голосів за рекордно високої явки у 77,44%.

Водночас, за підрахунками "Нової газети. Європа" та руху "Голос", Путіну приписали близько 22 млн голосів, що стало "наймасштабнішим закидом на федеральних виборах в історії Росії".

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вибори (111) росія (14437) звільнення (1012)


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борьба нанайских мальчиков
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19.03.2024 23:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5CIx0FlxY3o&t=100s&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE російські "вибори" в Естонії та Молдові
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19.03.2024 23:23 Відповісти
залізні нерви...
цю гидоту навіть через екран неможливо терпіти.
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19.03.2024 23:27 Відповісти
ну так. Помітив, коли дивився, то у мене мимоволі тіпався вказівний палець.
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19.03.2024 23:33 Відповісти
Є*уть і плакать не дають.
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20.03.2024 18:38 Відповісти

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