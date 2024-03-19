У Росії бюджетникам погрожують звільненням за "прогули" виборів
Усіх муніципальних службовців та працівників бюджетної сфери російського міста Нижній Тагіл, які не брали участь у президентських виборах, звільнять.
Про це заявив мер міста Владислав Пінаєв, передає The Moscow Times.
"Зараз за місяць усіх перевіримо, чи був чи не був. Давайте так: чи ми в одній команді, чи ми всі окремо. Що ти там сидиш, відсиджуєшся, доки всі пашуть", – сказав він.
На думку мера, людина, яка отримує зарплату від держави, не має права ігнорувати вибори президента.
"Тим, хто не голосував, – не місце на держслужбі незалежно від кваліфікації", – наголосив він.
Вибори президента РФ тривали 15-17 березня. За даними російського ЦВК, чинний очільник країни-агресора Володимир Путін набрав 87,28% голосів за рекордно високої явки у 77,44%.
Водночас, за підрахунками "Нової газети. Європа" та руху "Голос", Путіну приписали близько 22 млн голосів, що стало "наймасштабнішим закидом на федеральних виборах в історії Росії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
цю гидоту навіть через екран неможливо терпіти.