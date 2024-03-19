У Росії бюджетникам погрожують звільненням за "прогули" виборів

Усіх муніципальних службовців та працівників бюджетної сфери російського міста Нижній Тагіл, які не брали участь у президентських виборах, звільнять.

Про це заявив мер міста Владислав Пінаєв, передає The Moscow Times.



"Зараз за місяць усіх перевіримо, чи був чи не був. Давайте так: чи ми в одній команді, чи ми всі окремо. Що ти там сидиш, відсиджуєшся, доки всі пашуть", – сказав він.



На думку мера, людина, яка отримує зарплату від держави, не має права ігнорувати вибори президента.

"Тим, хто не голосував, – не місце на держслужбі незалежно від кваліфікації", – наголосив він.

Вибори президента РФ тривали 15-17 березня. За даними російського ЦВК, чинний очільник країни-агресора Володимир Путін набрав 87,28% голосів за рекордно високої явки у 77,44%.

Водночас, за підрахунками "Нової газети. Європа" та руху "Голос", Путіну приписали близько 22 млн голосів, що стало "наймасштабнішим закидом на федеральних виборах в історії Росії".