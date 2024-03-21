Франція оштрафувала Google на 250 мільйонів євро через виплати видавцям новин

Французький антимонопольний орган наклав на Google штраф у 250 млн євро, пов’язаний із тривалою суперечкою щодо виплат місцевим видавцям за їхні новини.

Як пише AP, французьке антимонопольне відомство заявило, що наклало штраф у розмірі 250 млн євро через невиконання компанією Google деяких зобов'язань, які вона взяла на себе під час переговорів, передає Європейська правда.

Американський технологічний гігант був змушений вести переговори з французькими видавцями новин після того, як у 2020 році суд підтримав рішення, посилаючись на директиву Євросоюзу про авторське право від 2019 року.

У своєму блозі Google заявив, що погодився сплатити штраф, "тому що настав час рухатися далі".

Компанія заявила, що штраф "не є пропорційним" питанням, порушеним французьким наглядовим органом, і "недостатньо враховує" зусилля Google, спрямовані на вирішення проблем.

Франція була першою з 27 країн ЄС, яка прийняла директиву про авторське право, що надає видавцям та новинним компаніям можливість укладати ліцензійні угоди з онлайн-платформами.

Рішення антимонопольного відомства є четвертим за багато років, спрямованим проти Google за недотримання правової бази ЄС, яка має на меті створити "необхідні умови для збалансованих переговорів між інформаційними агентствами, видавцями та цифровими платформами".