Україна отримала від Канади пільговий кредит на $1,5 мільярда (оновлено)

Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно $1,5 млрд. Ці кошти допоможуть українському уряду профінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги громадянам.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Важливі кошти, які допоможуть нашому Уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям", – зазначив він.

За словами голови уряду, загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 млрд канадських доларів.

Пізніше у Міністерстві фінансів уточнили, що йдеться про кредит на пільгових умовах обсягом $1,5 млрд. Кошти вже надійшли до українського бюджету.

Зазначається, що ця фінансова допомога надійшла в межах третьої додаткової угоди, яка є продовженням первісної угоди, підписаної 8 серпня 2022 року.

Додатковий кредит надається на строк у 10 років, процентна ставка – 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

Як повідомлялося, Канада виділить понад 40 млн канадських доларів ($29,4 млн) на закупівлю артилерійських боєприпасів для України в межах відповідної чеської ініціативи.