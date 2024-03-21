Нацбанк спростить обмін пошкоджених банкнот гривні

Національний банк виставив для громадського обговорення зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що це пов’язано з необхідністю приведення окремих вимог правил у відповідність до норм закону "Про Національний банк України", що набрали чинності з 1 січня 2024 року.

Зокрема, у зв’язку з цим передбачається:

спростити порядок обміну Нацбанком громадянам банкнот , які втратили платіжні ознаки внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження;

, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження; уточнити вимоги щодо дій з банкнотами, пошкодженими під час надзвичайного режиму, – Національний банк має здійснювати обмін банкнот, визнаних пошкодженими під час надзвичайного режиму, за результатами проведених досліджень, на підставі рішення чи ухвали суду;

удосконалити норми щодо проведення Набанком навчальних заходів щодо визначення справжності та платіжності грошових знаків національної валюти для працівників банків, небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв’язку, інкасаторських компаній, компаній з оброблення готівки, інших юридичних осіб.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови прийматимуться до 29 березня включно.