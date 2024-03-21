БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
213 0

У Львові сталася масштабна ДТП: на мосту зіштовхнулися 27 автівок

дтп

Львівська поліція повідомила про масштабну дорожньо-транспортну пригоду на Скнилівському мосту. Зіштовхнулося близько 27 авто, рух мостом обмежено.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram.

"Поліція повідомляє про ДТП на Скнилівському мості. Зіштовхнулися близько 27 автомобілів.
Рух шляхопроводом здійснюється у обмеженому режимі. Об’їхати ДТП можна через Кільцеву, та вулицю Авіаційну", – зазначив він.

За словами мера, громадський транспорт вже відновив свою роботу по звичному маршруту. Водночас автобуси курсують по Скнилівському мосту з затримкою.

масштабне ДТП у Львові

Як повідомлялося, за два місяці року в Україні трапилося 2 829 дорожньо-транспортних пригод, що на 6% менше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабної війни.

Автор: 

ДТП (65) Львів (849) міст (390)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 