У Львові сталася масштабна ДТП: на мосту зіштовхнулися 27 автівок

Львівська поліція повідомила про масштабну дорожньо-транспортну пригоду на Скнилівському мосту. Зіштовхнулося близько 27 авто, рух мостом обмежено.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram.

"Поліція повідомляє про ДТП на Скнилівському мості. Зіштовхнулися близько 27 автомобілів.

Рух шляхопроводом здійснюється у обмеженому режимі. Об’їхати ДТП можна через Кільцеву, та вулицю Авіаційну", – зазначив він.

За словами мера, громадський транспорт вже відновив свою роботу по звичному маршруту. Водночас автобуси курсують по Скнилівському мосту з затримкою.

Як повідомлялося, за два місяці року в Україні трапилося 2 829 дорожньо-транспортних пригод, що на 6% менше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабної війни.