Внаслідок ворожих обстрілів є нові знеструмлення у чотирьох областях, – "Укренерго"

Нічна ворожа ракетна атака не вплинула на роботу енергосистеми. Водночас є нові пошкодження пошкодження та знеструмлення у чотирьох областях.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"На ранок без світла залишається 384 населені пункти. Протягом доби є нові пошкодження та знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Харківській областях", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Київщині через падіння уламків є пошкодження в мережах ДТЕК "Київській регіональні електромережі". Знеструмлено 1694 споживача. Наразі тривають ремонтні роботи.

Водночас у західному регіоні дією захисту вночі відключались дві повітряні лінії 220 кВ. Унаслідок цього знеструмлювались 132 тис. споживачів у Львові та в місті Розділ Львівської області – 9,7 тис. споживачів. На ранок робота ліній та енергоживлення всіх споживачів відновлено. Причини відключення поки не відомі.

Як додали енергетики, на атомних електростанціях тривають ремонтні роботи на двох енергоблоках.

Безхмарна погода сприяє активній роботі сонячних електростанцій, натомість вітрові електростанції через зниження швидкості вітру вночі та на ранок дещо зменшили обсяги виробництва. На гідроелектростанціях триває пропуск водопілля.

Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.