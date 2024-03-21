Рада ухвалила законопроєкт про посилення соціального захисту військових. Що він передбачає
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"За" документ відали голоси 296 депутатів. Перед тим профільний комітет значно доопрацював законопроєкт, додав він.
Зокрема, у проєкті закону:
- підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без потреби через чотири місяці проходити військово-лікарську комісію;
- встановлено на рівні закону грошову виплату в розмірі 15 млн грн родині військового в разі його загибелі.
Як додав Железняк, до другого читання були вилучені всі норми про заборону військовим поширювати в медіа та мережі Інтернет.
Також документ передбачає можливість одноразової відпустки при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення в повному розмірі.
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