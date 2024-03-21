Світові ціни на золото сягнули рекордного рівня

Світові ціни на золото зросли до рекордного рівня, оскільки долар США та прибутковість облігацій знизилися після того, як Федеральна резервна система заявила про плани подальшого зниження ставок цього року, попри високу інфляцію.

Як пише Reuters, рекорд цін на золото оновлюється вже вп’яте за останній місяць.

Зокрема, зараз спотове золото подорожчало на 1,1% до $2209,65 за унцію після досягнення під час сесії рекордного максимуму в $2222,39.

Ф'ючерси на золото в США зросли на 2,4% до $2212,4.

"Зростання було розпочато вчорашніми коментарями Федеральної резервної системи, які фактично підтвердили їхній намір з часом почати знижувати процентні ставки в США", – сказав аналітик Julius Baer Карстен Менке.

Напередодні Федрезерв зберіг відсоткові ставки на попередньому рівні та заявив, що розраховує знизити їх на 0,75% до кінця 2024 року.

За словами голови ФРС Джерома Павелла, нещодавні високі показники інфляції не змінили основного припущення про повільне ослаблення цінового тиску в США.