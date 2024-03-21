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ІТ-фахівці щомісяця донатять майже 3 мільярди гривень, – Федоров

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Щомісяця українські ІТ-фахівці донатять на армію та благодійні збори близько $80 млн, або майже 3 млрд грн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров із посиланням на дані IT Research Ukraine.

"Айтівці своїми донатами активно допомагають закривати потреби фронту. За даними дослідження IT Research Ukraine, щомісяця разом IT-фахівці донатять близько $80 мільйонів, що у гривнях майже 3 мільярди", – зазначив він після зустрічі з керівниками асоціацій та регіональних ІТ-кластерів.

Загалом, як наголосив урядовець, частка ІТ у ВВП країни становить майже 5%. Торік від галузі до держбюджету надійшло 20,8 млрд грн податків, що на 3,1 млрд грн більше, ніж у 2022 році.

За словами Федорова, один айтівець, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці.

Як повідомлялося, упродовж 2023 року українці задонатили у три найбільші фонди 18,75 млрд грн, що майже удвічі менше, ніж у 2022 році. Водночас через monobank українці торік задонатили втричі більше, ніж у 2022 році.

Автор: 

благодійність (75) IT-індустрія (324) ІТ-індустрія (549) Федоров Михайло (261) Мінцифри (826)


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Топ коментарі
+10
Я перші 4-5 місяців віддавав все. Лишав тільки поїсти і на комуналку. А це більше 100к грн тоді було кожен місяць.
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21.03.2024 14:05 Відповісти
+8
Реально так було знаю багатьох хто на початку по півзарплати віддавав на донати...
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21.03.2024 13:58 Відповісти
+8
В мене немає броні як і в будь якого ІТшника. Не дивлячись на владу я продовжую донатити і не тільки. Маю вдома і 3д принтери і збіркою акумів займався поки їх ще можна було адекватно купляти не чекаючи місяцями (привіт баригам перекупам). Якось так... В мене просто є купа знайомих які не зробили нічого за 2 роки. Але про "справедливість" вони виють найбільше при тому що частина з них має бронь.
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21.03.2024 14:30 Відповісти
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Ну от будьласка. Але "пузочухи домашні" хочуть рівної мобілізації і не може бути ніякої броні. Давайте, донатьте мільярди так само, щоб бути на рівні, ви ж рівності хочете.
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21.03.2024 13:53 Відповісти
Думаю щодо броні ІТ... питань немає ні у кого.... тому що це валюта для економіки... але є питання до броні артистів, виробників газованої води... різних дистриб'ютерів які не важливі для економіки і торгових мереж де просто можуть працювати жінки, чиновників різних рівнів і пенсіонерів правоохорнців... от до чого питання
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21.03.2024 14:02 Відповісти
Дурік, одні донатять маючи можливість, достатньо маючи на життя, інші донатять останнє, а бож гроші що збирали собі на смерть, відчуваєш різницю...
По друге, виділяється 45 міліардів з бюджету на дрони, а їх чомусь більше на фронті не стає...
По третє всі адекватні люди розуміють, якщо вони не допоможуть вижити бійцям сьогодні, завтра буде їхня черга йти на нуль, і жодні гроші тобі не допоможуть....
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21.03.2024 14:09 Відповісти
як в Біблії про фарісея і вдову, які пожертву давали, хтось від достатку, а хтось - останнє!!!
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21.03.2024 14:18 Відповісти
Ну висновки я думаю сам зробиш. Воювати доведеться рано чи пізно. Питання тільки в тому, забезпеченим дронами, які зараз на 80% волонтерські, чи автоматом і лопатою цілих 2 хвилини.
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21.03.2024 14:23 Відповісти
Ти писати нормальною вмієш? Накрутив якусь дурню, тільки тобі і тобіподібним, зрозумілою.
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21.03.2024 14:49 Відповісти
Реально так було знаю багатьох хто на початку по півзарплати віддавав на донати...
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21.03.2024 13:58 Відповісти
Я перші 4-5 місяців віддавав все. Лишав тільки поїсти і на комуналку. А це більше 100к грн тоді було кожен місяць.
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21.03.2024 14:05 Відповісти
Красава!!!
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21.03.2024 14:15 Відповісти
В мене немає броні як і в будь якого ІТшника. Не дивлячись на владу я продовжую донатити і не тільки. Маю вдома і 3д принтери і збіркою акумів займався поки їх ще можна було адекватно купляти не чекаючи місяцями (привіт баригам перекупам). Якось так... В мене просто є купа знайомих які не зробили нічого за 2 роки. Але про "справедливість" вони виють найбільше при тому що частина з них має бронь.
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21.03.2024 14:30 Відповісти
Гинуть найкращі Українці нажаль. Я допомагаю, бо то мій обов'язок перед хлопцями. Не перед державою чи будь ким іншим.
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21.03.2024 16:50 Відповісти
Звідки цифри, з якогось закритого чату, де пруфи)? Як вони свої інтереси ставлять вище державних)) тупо IT - МАФІЯ)) хочеш пільгові податки навіть під час війни - на, хочеш бронь - тримай) казати не значить робити, де квитанціїї))) це Зе пропаганда розрахована на лохів))) корупція чистої води...
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21.03.2024 14:17 Відповісти
Я тобі можу надати виписку за 2 роки, виродок ти тупий. Але ти не вартий навіть часу витраченого на цей коментар.
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21.03.2024 14:19 Відповісти
******* аутішна завлись в мене є чеки ще з 2014 років за 5))) як би була статистика скільки ви клоуни пропиваєте та на всяке гівно витрачає то це навіть не 1% від того що заробляєте)) халявщики... ващі донати то сльози, як би ви могли звідси звалити красиво виб хєр донатили...
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21.03.2024 14:27 Відповісти
Типовий ніщеброд невдаха ображений не весь світ. Іди мамці поплач як тебе ойтішніки образили)
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21.03.2024 14:34 Відповісти
дурне, в мене є знайомі з айті, вони майже всі вже звалили))) бітками затарились і звалили... ви такіж бариги як і ті що біля керма держави, просто переживаєте що корова здохне, і такої пільгової шари як тут вже не буде, а конкуренція в світі висока...
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21.03.2024 14:45 Відповісти
А в мене є знайомі лидацюги які так сцють що навіть на роботу не ходять і з квартири не виходять, все на жінці. Інші такі ж лидацюги розвелися, дружина одну дитину вивезла за кордон, іншу дівчину підлітка залишила на свого пивного алкаша вдома щоб той міг за нею втекти до німців. З усіх моїх колег в 2000+ чоловік за кордоном можливо чоловік 20, всі інші в Україні. За останній рік четверо колег загинули на війні. Прямо зараз іншим колегам женемо 2 пікапи на передок. Тому завали своє гниле іпло і сиди мовчки, пітушок.
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21.03.2024 14:52 Відповісти
це пі..ж, бо всі знають що хат не вилязять твої колеги))) а натакий коллектив у 2000+ якісь пікапи це смішно, кожен міг купити по пікапу))) жлоби))) а за кордон зваллювали цілими фірмами))) розказуй це іншим бот хфьодорівський))) поцяра...🤣
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21.03.2024 15:11 Відповісти
Ви всьо врьоті, ага) Десь я вже це бачив. Чим тупіша худоба тим більше вона на всіх ображена і голосніше верещить) Два пікапи це лише моя команда з 30 чоловік. Компанія в цілому за місяць донатить на мільйони гривень. Але не тобі пітуху розказувати хто що міг би, бо ти чмо безкорисне не можеш взагалі нічого. І звиздиш зараз на тих, за чій рахунок в тому числі виїжжаєш. Нахлєбніки їбані, все вам інші винні, держава винна. Ви одні нікому нічого не винні. А хто заробляє трошки більше вашого дна, той автоматом ворог. Від того контрацептиву, який би міг бути витрачений, щоб ти не родилося, і то було б більше користі ніж зараз від тебе державі та і самому собі теж. Все, гуляй лісом, лох.
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21.03.2024 15:27 Відповісти
заспокойся годувальник, в тебе ще багато часу довести що ти мачо))) тільки на вас і сподіваємось, дякую що сходив за мене на роботу, зробив її і дав грошей))) нехай пєнси тебе в дупу і цілують з бюджетниками))) шавка 🤣
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21.03.2024 15:34 Відповісти
Я тобі ще й грошей маю дати щоб така помилка природи з голоду не вмерла?) Вистачить того що дякуючи ЗСУ і волонтерам та донатерам кацапський *** ще не шниряє в твоїй сраці, работнічок.
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21.03.2024 15:37 Відповісти
Ви знайшли на що свій час витрачати. Невже не очевидно шо то москальський бот (реєстрація, поведінка)? А може, утирок з ТОТ заробляє на миску щєй і фуфирік баяри.
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21.03.2024 15:49 Відповісти
Та не глянув одразу що це лайно тут місяць всого як сидить. А потім понеслось) Та і по манері письма на бота не схожий. Все ж скоріше просто тупий ідіот.
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21.03.2024 15:57 Відповісти
чудо) те що в тебе реєстрація на два роки старша за мою, не робить мене ботом)))
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21.03.2024 15:59 Відповісти
ху..ло я донатив ще тоді коли такі як ти вважали що війна далеко, з Майдану))) як би вам нездарам які не можуть конкурувати на світовому ринку не дали пільги на податок від прибутку 5% ви б як клас померли не народившись, як би в країні всі бізнеси сплачували, такий податок а не 22%, то у нас би усі заробляли не менше 1000у.о., ви не генії ви просто одні з най дешевших на ринку))) а так вам крисам навіть під час війни пільги не прибрали хоча дія закону мала закінчітись у 2023-2024р)) щоб ви нікчеми щей не донатили то це взагалі було б... чим більше таке лайно як ви пишете про донати тим менше ви їх платите, і про х..й у сраці це про вас і тебе особисто, по Фрейду, полупокери...😆
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21.03.2024 15:56 Відповісти
По 3 гривні донатив?))) Поки інші люди навчалися, ти як типовий кацапський бичара копив злобу на весь світ. З чим я тебе і вітаю. Далеко підеш) лошок
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21.03.2024 16:05 Відповісти
о *** мажор, ні по баксів по 200-300 у 2014, і моя мати працююча пенсіонерка і до 500 кидала з зп в 800, дуже переживає за хлопців, і я також, вони справжні герої, а не такі як ви, щ о свої дупи відкувають і влада вас відмазує... всього найкращого, вибач якщо образив...
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21.03.2024 16:12 Відповісти
На заводах броні є,в держустановах для всяких неважливих посад броні є, у ІТ немає. Так хто кого відмазує?) І тільки зайшла мова щоб дати бронь дійсно тим на кому зараз економіка тримається, і хто дійсно робить великий вклад в допомогу армії, лидацюжки одразу набігли і завили як собаки дикі про якусь там "справедливість". З 14го року я постійно допомагаю. В 17 році дуже добре запам'ятав як 95 бригада збирала на генератор і всім було *****. В результаті 90% суми було задоначено мною. І оця от історія не з повітря. Мій одногрупник бувший реально вже третій рік сидить вдома, грошей взагалі не заробляє. Дитину в школу водити боїться, в магазин ходити боїться. Все робить дружина, а потім раз на пару тижнів викликають швидку бо в неї гіпертонія від перевтоми. Попросив його допомогти з ремонтами щоб хочь якісь гроші на сім'ю заробив, привези його, відвези під підїзд. Сам пройти три квартали не може, боїться ТЦК. Зайшла мова про мобілізацію і він тут же завив про справедливість. Я реально не розумію яка та справедливість в таких головах може бути.
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21.03.2024 16:31 Відповісти
в мене сусід квартирант, може людина і не погана, але роки 2 до 2022, возив піцу, а коли зробили йому зауваження що воня смітять на поверсі, то одразу каже що я юрист працюю у військовій прокуратурі, будете пи..ти будуть проблеми, як ця людина буде судити інших це жах...))) і я теж біля оборонки і відбудови працюю, без посереднє наша контора мала відношення до постачання *********** точніше до їх транспортування і зберігання, і ніяких броней не має.... а нас всього 10-12 чоловік...
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21.03.2024 17:01 Відповісти
Да пошли цього йолопа *****. І всіх ділов.
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21.03.2024 17:18 Відповісти
Багато виїхали але багато ще лишилась... і частина з тих хто виїхав ще донатять але напряму військовим купляючи пікапи та дрони....

Не треба тут уже цього гівн... взагалі ІТ пох... з їхнімі зарплатами рішити звільнення це 2-3 місяці роботи ...

І вони приносять валюту в економіку що допомагає іншим галузям ....

І скажу... хоча я вже опосередковано в ІТ... що там треба пахати а не лежати на дивані як багато зараз роблять та ниють що немає роботи хоча море вакансій повсюди

...та потім є багато проблем у тих хто немає часу на спорт... тому не ****... тут х..ні про халявщиків
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21.03.2024 15:00 Відповісти
валюта майже вся від західних партнерів, а не від нашої богеми))) а не від нашої богеми)))
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21.03.2024 15:07 Відповісти
Не вірно 10 млрд на рік перевели заробітчани... а ще є те що передали так ....

"ну і частка ІТ у ВВП країни становить майже 5%" - це у більшості валюта... всередині країни не дуже багато замовлень
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21.03.2024 15:12 Відповісти
шановний вмене є теж знайомі в Айті які вже за кордоном, фірма одного з них працює з кріптою, і допомогає нашим людям телепортувати баблішко, як би не кріпта і наше айті в Україні справи булиб кращі, тому їх і бережуть, бо грощі простіше відмивати...
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21.03.2024 15:18 Відповісти
Треба було крипту самому купити того року і тепер по іншому б говорили)))

В порівнянні з відмиванням грошей нашими чиновниками.... той ваш знайомий це капля в морі...
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21.03.2024 16:04 Відповісти
він не видмиває, це його контора, а таких контор багато))) і так переважно це чиновники якісь)) і кожна така конторка чиясь, і мабуть хтось їх кишує))) і головне все в рамках закону, бо в нас такі закони))) але я вірю що все буде добре, але не скоро...
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21.03.2024 16:08 Відповісти
Або тобі немає 25, тому ти таке умне
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23.03.2024 23:00 Відповісти
Ти дибіл, бо все зсу забезпечуєтьсяза рахунок бюджету. Не за рахунок взивань МВФ, як пенсійний фонд, чи допомоги зі штатів, яка теж адресна. Тому штанга
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23.03.2024 23:02 Відповісти
Мозком не вицшов для ІТ? Звідки така ярко виражена образа? Сільскій маргінал у місті?
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23.03.2024 23:03 Відповісти
Йди в сраку, такому гівну як ти щє щось пояснювати)) годувальник-пиз..бол))
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24.03.2024 00:34 Відповісти
У ТЦК лише чотири категорії -

1) "золота еліта та основа економіки країни" - депутати, чиновники, прокурори, співаки ротом, 95 квартал, криміналітет, митники, поліцейські та інші
2) "зіскочили" - до 27 років, пенсіонери та інваліди
3) "волонтери" - ті, хто донатять самому ТЦК
4) "ухилянти" - всі інші
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21.03.2024 14:20 Відповісти
Шо за брєд.
Як цей клоун відрізнить донат програмера від донату баристи?
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21.03.2024 14:36 Відповісти
він мабуть рахує бабки на які куплені бітки для того щоб красиво звалити за донати))) як що так то навіть мало, скомний)))
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21.03.2024 14:47 Відповісти
Андрюша, якшо тупий народився, то нема чого вже на життя пиняти
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23.03.2024 22:59 Відповісти
На россии у айтишников бронь. Даже тупые орки понимают, что без IT не будет критическая инфраструктура работать и бюджет валютой пополняться.
А украинские власти делают все, чтобы разрушить страну и проиграть войну - и мобилизация айтишников, это один из важных шагов к этому.
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21.03.2024 14:38 Відповісти
🤣🤣🤣
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21.03.2024 14:42 Відповісти
И тут отметился, тупица. Я посмотрю, как ты будешь жить без интернета, мобильной связи, транспорта, электричества, водоснабжения, банков, больниц и промышленности в целом - это все завязано на IT и в современном мире не может без него работать. В принципе ничего не может.
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21.03.2024 14:51 Відповісти
тупе це все існувало і до Айті))) ви з'явились так масово років 15 назад)) годувальники і захистники нащі)) треба вам ікону замовити і молитись.... святий хфьодоров ваш покровитель)))
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21.03.2024 15:13 Відповісти
Ну бо ти заздриш і не представляєш з себе нічого
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23.03.2024 22:58 Відповісти
«Ця війна для багатих». Не забувайте, айтішники. Це для упоротих маргіналів сарказм. Якшо шо
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23.03.2024 22:56 Відповісти

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