ІТ-фахівці щомісяця донатять майже 3 мільярди гривень, – Федоров
Щомісяця українські ІТ-фахівці донатять на армію та благодійні збори близько $80 млн, або майже 3 млрд грн.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров із посиланням на дані IT Research Ukraine.
"Айтівці своїми донатами активно допомагають закривати потреби фронту. За даними дослідження IT Research Ukraine, щомісяця разом IT-фахівці донатять близько $80 мільйонів, що у гривнях майже 3 мільярди", – зазначив він після зустрічі з керівниками асоціацій та регіональних ІТ-кластерів.
Загалом, як наголосив урядовець, частка ІТ у ВВП країни становить майже 5%. Торік від галузі до держбюджету надійшло 20,8 млрд грн податків, що на 3,1 млрд грн більше, ніж у 2022 році.
За словами Федорова, один айтівець, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці.
Як повідомлялося, упродовж 2023 року українці задонатили у три найбільші фонди 18,75 млрд грн, що майже удвічі менше, ніж у 2022 році. Водночас через monobank українці торік задонатили втричі більше, ніж у 2022 році.
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По друге, виділяється 45 міліардів з бюджету на дрони, а їх чомусь більше на фронті не стає...
По третє всі адекватні люди розуміють, якщо вони не допоможуть вижити бійцям сьогодні, завтра буде їхня черга йти на нуль, і жодні гроші тобі не допоможуть....
Не треба тут уже цього гівн... взагалі ІТ пох... з їхнімі зарплатами рішити звільнення це 2-3 місяці роботи ...
І вони приносять валюту в економіку що допомагає іншим галузям ....
І скажу... хоча я вже опосередковано в ІТ... що там треба пахати а не лежати на дивані як багато зараз роблять та ниють що немає роботи хоча море вакансій повсюди
...та потім є багато проблем у тих хто немає часу на спорт... тому не ****... тут х..ні про халявщиків
"ну і частка ІТ у ВВП країни становить майже 5%" - це у більшості валюта... всередині країни не дуже багато замовлень
В порівнянні з відмиванням грошей нашими чиновниками.... той ваш знайомий це капля в морі...
1) "золота еліта та основа економіки країни" - депутати, чиновники, прокурори, співаки ротом, 95 квартал, криміналітет, митники, поліцейські та інші
2) "зіскочили" - до 27 років, пенсіонери та інваліди
3) "волонтери" - ті, хто донатять самому ТЦК
4) "ухилянти" - всі інші
Як цей клоун відрізнить донат програмера від донату баристи?
А украинские власти делают все, чтобы разрушить страну и проиграть войну - и мобилизация айтишников, это один из важных шагов к этому.