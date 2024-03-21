ІТ-фахівці щомісяця донатять майже 3 мільярди гривень, – Федоров

Щомісяця українські ІТ-фахівці донатять на армію та благодійні збори близько $80 млн, або майже 3 млрд грн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров із посиланням на дані IT Research Ukraine.

"Айтівці своїми донатами активно допомагають закривати потреби фронту. За даними дослідження IT Research Ukraine, щомісяця разом IT-фахівці донатять близько $80 мільйонів, що у гривнях майже 3 мільярди", – зазначив він після зустрічі з керівниками асоціацій та регіональних ІТ-кластерів.

Загалом, як наголосив урядовець, частка ІТ у ВВП країни становить майже 5%. Торік від галузі до держбюджету надійшло 20,8 млрд грн податків, що на 3,1 млрд грн більше, ніж у 2022 році.

За словами Федорова, один айтівець, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці.

Як повідомлялося, упродовж 2023 року українці задонатили у три найбільші фонди 18,75 млрд грн, що майже удвічі менше, ніж у 2022 році. Водночас через monobank українці торік задонатили втричі більше, ніж у 2022 році.