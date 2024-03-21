"Київстар" пояснив зменшення доходів наслідками кібератаки

Найбільший мобільний оператор України "Київстар" відзвітував про зменшення загального доходу у четвертому кварталі 2023 року на 3,3% – до 7,9 млрд грн. Серед причин – масштабна кібератака наприкінці минулого року.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Загальний дохід компанії у 4 кварталі 2023 року зменшився на 3,3% до 7,9 млрд грн у порівнянні з 4 кварталом 2022 року через низку негативних факторів, у тому числі безпрецедентну кібератаку на мережу "Київстар" у грудні 2023 року", – йдеться у повідомленні.

При цьому операційний дохід оператора за 2023 рік склав 33,5 млрд грн, що на 8% більше у порівнянні з попереднім роком. EBITDA компанії становила 33,5 млрд грн (+8,1%).

Водночас кількість абонентів оператора знизилась – на 3,4% до 23,9 млн. Компанія пояснює це впливом факторів війни, зокрема міграції населення за межі країни і тимчасової окупації низки населених пунктів.

Утім, кількість абонентів, що користуються швидкісним мобільним інтернетом, зросла на 8,8% – до 14,3 млн користувачів. Послуги в мережі 4G-зв’язку отримують 60% абонентів оператора.

Капітальні інвестиції "Київстара" у 2023 році зросли на 6,8% – до 6,364 млрд грн.

Кібератака на "Київстар"

Як повідомлялося, 12 грудня 2023 року абоненти "Київстару" почали масово скаржитися на відсутність мобільного зв’язку та інтернету. Пізніше мобільний оператор заявив, що причиною збоїв стала потужна хакерська атака, яка привела до повного припинення надання послуг. Компанія почала відновлювати роботу ввечері настуного дня. Про остаточне відновлення всіх послуг "Київстар" повідомив тільки 20 грудня.

За даними Служби безпеки України, до кібератаки причетні російські хакери, які перебували у системі найбільшого мобільного оператора "Київстар" принаймні з травня 2023 року. За оцінками СБУ, хакери могли викрасти особисту інформацію, визначити місцезнаходження телефонів, перехопити SMS-повідомлення та, можливо, викрасти облікові записи Telegram.

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" витік персональних даних клієнтів заперечували.

Пізніше компанія оцінила збитки внаслідок масштабної кібератаки і відключення зв’язку у 3,6 млрд грн.