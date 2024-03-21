Ексміністра Табачника засудили до 15 років тюрми з конфіскацією

Ексміністр освіти та науки часів Януковича Дмитро Табачник засуджений до 15 років тюремного ув’язнення заочно. Водночас колишній очільник Державної реєстраційної служби Дмитро Ворона отримав 12 років заочно.

Також у засуджених конфіскували майно на понад 200 млн грн, повідомив пресцентр СБУ.

Зазначається, що обидва переховуються на території РФ і тимчасово окупованій території.

"Вони перебувають на прямому зв’язку з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим", – наголосили в спецслужбі.

Зокрема, за його координації Табачник регулярно надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також за вказівкою ворога він консультував гауляйтерів Сальдо і Балицького щодо проведення псевдореферендумів у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Ще одним завданням Табачника було надання місцевим колаборантам "методичної" допомоги з переформатування освітньої галузі за російськими стандартами.

За співпрацю з окупантами ексміністра призначили "радником" Балицького та включили до складу місцевого осередку путінської партії "Єдина Росія".

Водночас Ворона також був радником Балицького. Саме він підготував звернення до Путіна, в якому пропонував нагородити російських військових та колаборантів, що брали учать у захопленні частини території на півдні України.

Також він допомагав загарбникам створювати окупаційні органи РФ, зокрема формувати "штат" однодумців. Згодом він став "сенатором РФ від Запорізької області" та переїхав до Москви.

Крім того обидва зрадники причетні до численних фактів розграбування майна місцевих аграріїв та захоплення їхніх підприємств.

На підставі зібраних доказів суд визнав Табачника та Ворону винними за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засуджених до відповідальності. Зловмисників буде знайдено і покарано.