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Рада встановила покарання за порушення закону про лобізм

вр,рада,голосування

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в сфері здійснення лобіювання".

Відповідний урядовий законопроєкт №10399 у другому читанні на засіданні у четвер підтримали 234 народних депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці до нього вказане "забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів".

Для цього законом внесяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), якими:

  • запроваджено новий вид адміністративних стягнень у виді заборони лобіювання (зміни до ч. 1 ст. 24);
  • доповнено КУпАП новими статтями 172-9-3 "Здійснення лобіювання без реєстрації", 172-9-4 "Порушення законодавства в сфері лобіювання", 172-9-5 "Порушення конфлікту інтересів під час здійснення лобіювання", надавши право складати протоколи про такі порушення уповноваженим особам Національного агентства з питань запобігання корупції (зміни до ст. 255 КУпАП).

Нові статті КУпАП передбачають покарання у вигляді штрафу у розмірі від 50 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, 23 лютого Верховна Рада ухвалила закон про лобізм, його вже підписав президент Володимир Зеленський.

Автор: 

ВР (2900) закон (1493) лобіювання (25) парламент (1966) штраф (1127)


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Типичне ІБД (імітація бурноі діяльності). Цікаво, скільки "дармоєдів зради" зможе пояснити, за що вони проголусували? Впенень, що не більше 10 трутней .
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21.03.2024 17:03 Відповісти

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