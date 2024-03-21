Рада встановила покарання за порушення закону про лобізм

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в сфері здійснення лобіювання".

Відповідний урядовий законопроєкт №10399 у другому читанні на засіданні у четвер підтримали 234 народних депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці до нього вказане "забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів".

Для цього законом внесяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), якими:

запроваджено новий вид адміністративних стягнень у виді заборони лобіювання (зміни до ч. 1 ст. 24);

доповнено КУпАП новими статтями 172-9-3 "Здійснення лобіювання без реєстрації", 172-9-4 "Порушення законодавства в сфері лобіювання", 172-9-5 "Порушення конфлікту інтересів під час здійснення лобіювання", надавши право складати протоколи про такі порушення уповноваженим особам Національного агентства з питань запобігання корупції (зміни до ст. 255 КУпАП).

Нові статті КУпАП передбачають покарання у вигляді штрафу у розмірі від 50 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, 23 лютого Верховна Рада ухвалила закон про лобізм, його вже підписав президент Володимир Зеленський.