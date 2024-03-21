Порт Санкт-Петербурга зупинив перевалку селітри після атак українських безпілотників

Великий порт "Санкт-Петербург" припинив перевалку селітри після атаки українських безпілотників на розташований поблизу порт "Усть-Луга".

У майбутньому влада міста планує взагалі винести перевалку селітри за його межі, пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника газети, призупинення перевалки селітри означає втрату 3 млн тонн вантажів щорічно, що стане суттєвим ударом для порту "Санкт-Петербург", який і так перебуває в непростому становищі через втрату торгових операцій з Європою.

Рішення винести перевалку селітри за межі міста ухвалене на тлі побоювань губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова через можливу диверсію з руйнівними для міста наслідками, розповів інший співрозмовник газети. Аміачна селітра потенційно вибухонебезпечна – вибух складів із селітрою у порту Бейрута у 2020 році повністю зруйнував портову інфраструктуру і пошкодив будівлі на відстані у радіусі 10 кілометрів.

За словами джерел газети, близьких до хімічних компаній, російські виробники селітри вже шукають інші варіанти експорту. Однак цей процес ускладнюється нестачею портових потужностей для перевалки добрив у Росії. У зв'язку з цим хімічні підприємства поки що працюють "на склад".

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Як повідомлялося, Росія підтвердила першу атаку безпілотника у Ленінградській області у січні цього року. Його метою був нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, повідомив його співвласник Михайло Скігін.

В ніч на 21 січня внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на заводі російської газової компанії "Новатек" в порту "Усть-Луга". Через пошкодження підприємство призупинило роботу.

Пізніше Росія неодноразово заявляла про атаки безпілотників у Ленінградській області, востаннє – в ніч із 12 на 13 березня.