Наслідки мобілізації: Російським дітям дозволять працювати на шкідливих виробництвах

Держрада Татарстану (республіка Росії) підготувала поправки, в яких пропонується дозволити підліткам працювати на шкідливих підприємствах.

Згідно з документом, депутати пропонують дозволити працю підлітків віком від 16 до 18 років на роботах із шкідливими "та (або) небезпечними умовами праці". Поправки внесуть зміни до Трудового кодексу, передає The Moscow Times.

На думку голови комітету Держради Татарстану з питань соціальної політики Свєтлани Захарової, мета поправок – дозволити випускникам програми прискореного навчання у професійно-технічних училищах влаштовуватися на підприємства за терміновим трудовим договором для проходження виробничої практики за відповідною професією.

"Ініціатива йде з "КамАЗу", "ЄлАЗу", де є коледжі. Підприємства стурбовані тим, що, не маючи допуску на небезпечні роботи, випускники йдуть у Wildberries, "Яндекс", "Самокат", і все вже…", – зазначила вона.

На думку глави Федерації профспілок Татарстану Єлени Кузьмичової, на виробництвах великий кадровий голод, проте допуск підлітків не вирішить цього питання. Крім того, вона стурбована негативним впливом шкідливих виробництв на молодий організм.

Зі свого боку, декан факультету соціальної роботи та вищої сестринської освіти Казанського державного медичного університету Маргарита Максимова назвала поправки середньовічними.

"Ми з вами повертаємося до Середньовіччя чи до слаборозвинених країн. Так, бізнесу потрібні кадри. Може, бізнесу варто подумати, щоб не на дітях це вирішувати питання, а покращувати умови праці?", – вважаэ вона.

Максимова додала, що робота у шкідливих умовах збільшить кількість інвалідів серед молодих людей та знизить народжуваність.

Дефіцит на ринку праці Росії

За минулий рік із кадровим голодом зіткнулися 85% російських компаній. Не помітили проблем із персоналом лише 11% організацій, йдеться у дослідженні SuperJob.

Найдефіцитнішими на ринку праці виявилися кваліфіковані робітники, водії вантажних автомобілів, машиністи спецтранспорту, різноробочі та інженери.

Найактивніше шукають нових співробітників промислові підприємства – за рік вони збільшили кількість розміщених вакансій більш ніж у 2,2 раза (на 122%). Найвищий попит на персонал пред'являють виробництва промислового обладнання, металевих виробів та заготовок, машинобудування та верстатобудування, металургія, а також харчова промисловість.

У будівельній сфері кількість відкритих вакансій за рік зросла на 31%, а у транспортно-логістичній галузі – на 35%. Будівельним компаніям гостро необхідні кваліфіковані робітники, транспортникам – водії вантажівок та спеціалісти складського господарства (збирачі замовлень, кур'єри, комплектувальники, вантажники).