Мінцифри відібрало 10 стартапів, які представлять Україну на TechChill 2024. ПЕРЕЛІК

Міністерство цифрової трансформації відібрало 10 національних стартапів, які представлять Україну на технологічному заході TechChill 2024 у Ризі.

"Це один з найбільших балтійських технологічних івентів, який об’єднує фаундерів, підприємців та інвесторів з усього світу. Цього року українська делегація вперше візьме участь у конференції, яка відбудеться з 17 до 19 квітня в Ризі", – повідомили в Мінцифри.

Хто представить Україну

За результатами пітчингу було відібрано 10 розробок проєктів, що покажуть всю потужність українського ІТ:

Aspichi – ШІ-система, яка допомагає боротися з психологічними травмами завдяки віртуальній реальності.

Briller.House – сучасна технологія комп'ютеризованого будівництва, яка дає змогу зібрати каркасний будинок без інструментів.

CheckEye – хмарне рішення, яке допомагає діагностувати захворювання ока на ранній стадії.

Generect – SaaS-стартап, що допомагає компаніям знаходити дані про їхніх потенційних клієнтів та виходити з ними на зв’язок через інтеграцію з сервісами для e-mail-розсилок.

GetOrder – рішення, яке допомагає ресторанам інтегрувати сервіси доставки та продавати страви онлайн.

Mantis Analytics – аналітична ШІ-платформа, яка дає змогу моніторити та аналізувати інформаційний простір, виявляючи маніпуляції та фейки.

OptySun – технологія для очищення й знезараження води.

Uspacy – єдиний робочий простір для організації щоденних процесів малих і середніх компаній: сучасне спілкування в команді, спільна робота, завдання та CRM.

Wantent – ШІ-платформа, яка аналізує реакцію аудиторії на відеоконтент та вимірює залученість глядачів під час перегляду.

Zibra AI – платформа для створення реалістичного 3D-контенту за допомогою ШІ.





Участь української делегації стартапів організована Міністерством цифрової трансформації України разом з Українським фондом стартапів, YEP Accelerator, Startup Wise Guys та Techosystem за підтримки Western NIS Enterprise Fund у партнерстві з Seeds of Bravery та Advantage Ukraine.