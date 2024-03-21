В Україні зросла кількість працевлаштованих осіб із інвалідністю

У 2023 році на 72,38 тис. українських підприємствах працювало 403,45 тис. осіб із інвалідністю. Кількість працюючих осіб із інвалідністю збільшилась на 0,1% (297 осіб) у порівнянні з минулим роком за аналогічний період.

"Кількість працюючих осіб із інвалідністю, збільшилась на 0,1% (297 осіб) у порівнянні з минулим роком за аналогічний період, незважаючи на зменшення кількості облікованих підприємств", – йдеться в повідомленні парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту ветеранів України.

Зазначається, що, враховуючи, що 86,7% осіб з інвалідністю станом на початок 2023 року мають другу та третю групу інвалідності, питання зайнятості для цієї категорії населення є одним із найактуальніших та найважливіших.

Наразі парламент продовжує напрацьовувати зміни до законодавства задля розширення можливостейдля осіб з інвалідністю на ринку праці.

Умови для роботодавців

Раніше повідомлялося, що роботодавці, які найняли людину з інвалідністю, можуть одержати через портал "Дія" компенсацію за облаштування її робочого місця.

Щоб отримати фінансову допомогу, роботодавцю раніше доводилося їхати до центру зайнятості за місцем провадження діяльності, робити скани необхідних документів і від руки писати заяву. Тепер зробити це можна в кілька кліків на порталі "Дія".