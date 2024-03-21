Фінляндія продовжує купувати нікель та добрива з Росії, – ЗМІ
Фінська компанія Nurminen Logistics отримує значний прибуток на тому, що возить російську сировину до Фінляндії.
Як пише Yle, перевезення російського нікелю й добрив залізницею продовжуються, незважаючи на війну і закриття кордону. Імпорт не зупиняють і страйки Центрального об'єднання профспілок Фінляндії SAK.
Російський нікель і добрива нині не підпадають під санкції, оскільки є критично важливою сировиною. Імпорт здійснюється на основі державної угоди між Фінляндією та Росією про залізничні перевезення.
Нікель возять на завод Nornickel Harjavalta, який належить до російської гірничо-металургійної групи "Норнікель". Найбільшим власником "Норнікеля" є російський олігарх Владімір Потанін, який потрапив під санкції США, Великої Британії та Канади, але не ЄС.
Добрива везуть із Росії до порту Котка. За інформацією видання, за їхнє навантаження в порту відповідає російський портовий оператор Fertilog.
Акції Nurminen Logistics стали найприбутковішими на Гельсінській фондовій біржі в 2023 році.
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