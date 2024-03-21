Фінляндія продовжує купувати нікель та добрива з Росії, – ЗМІ

Фінська компанія Nurminen Logistics отримує значний прибуток на тому, що возить російську сировину до Фінляндії.

Як пише Yle, перевезення російського нікелю й добрив залізницею продовжуються, незважаючи на війну і закриття кордону. Імпорт не зупиняють і страйки Центрального об'єднання профспілок Фінляндії SAK.

Російський нікель і добрива нині не підпадають під санкції, оскільки є критично важливою сировиною. Імпорт здійснюється на основі державної угоди між Фінляндією та Росією про залізничні перевезення.

Нікель возять на завод Nornickel Harjavalta, який належить до російської гірничо-металургійної групи "Норнікель". Найбільшим власником "Норнікеля" є російський олігарх Владімір Потанін, який потрапив під санкції США, Великої Британії та Канади, але не ЄС.

Добрива везуть із Росії до порту Котка. За інформацією видання, за їхнє навантаження в порту відповідає російський портовий оператор Fertilog.

Акції Nurminen Logistics стали найприбутковішими на Гельсінській фондовій біржі в 2023 році.