Ремонт аварійного тунелю метро на Теремки коштуватиме 400 мільйонів, – Кличко

На ремонт тунелю між станціями столичного метро "Либідьська" та "Деміївська" виділять близько 400 мільйонів гривень.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, передає українська редакція Forbes.

За його словами, кошторис ремонту тунелю – близько 400 млн грн, ці кошти виділені з резервного фонду міського бюджету.

Підрядна організація розраховує, що до кінця літа цього року метро на проблемній ділянці зможе запрацювати, додав Кличко. За оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт.

Т.в.о. начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський додав, що будівництво ТРЦ Ocean Mall поблизу "Деміївської" не має стосунку до проблем з тунелем.

Хто ремонтує метро на Теремки

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало угоду з ТОВ "Група компаній "Автострада" на проєктування та підготовчі роботи по ремонту тунелю між станціями "Деміївська" і "Либідська" вартістю 21,16 млн грн. Угоду уклали без проведення відкритих торгів всього через чотири дні після підтоплення тунелів між станціями.

Проєктування і підготовчі роботи по ремонту метро до "Деміївської" вказували, що "Автострада" отримає і великий контракт на сам ремонт.

Компанія "Автострада" була і залишається одним з найбільших підрядників колишнього "Укравтодору", який нині став Державним агентством відновлення з вертикалі Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова.

Будівництво гілки метро від Либідської на Куренівку за часів Віктора Януковича проводила компанія "Київметробуд". Але в останні роки компанія зазнала рейдерського захоплення, звільнила частину співробітників, і мерія Києва розірвала з нею контракт на будівництво метро на "Виноградар" через зрив термінів.

Як писав БізнесЦензор, ТОВ "Група компаній "Автосрада" належить вінницькому підприємцю Максиму Шкілю, який є засновником холдингу MS Capital. Головні активи групи: ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада", ТОВ "Перша логістична компанія", ТОВ "3С Групп", а також кілька гранітних кар'єрів та агрокомпаній.

"Автострада" є найбільшим бідвельним підрядником в Україні, станом на липень минулого року, протягом 2022-2023 років вона отримала державних замовлень на 46,78 млрд грн. Раніше вона займалася переважно ремонтом доріг та мостів, але минулого року отримала підряд на 5,3 млрд грн на будівництво водогону Запоріжжя – Томаківка – Марганець.

Нагадаємо, на початку грудня минулго року у Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікується, що ремонтні роботи триватимуть пів року.