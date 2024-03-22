МВФ схвалив виділення Україні траншу на $880 мільйонів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила третій перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (Extended Fund Facility) та виділення Україні чергового траншу на $880 млн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Успішне завершення третього перегляду програми передбачає невідкладне виділення Україні траншу з боку МВФ обсягом близько $880 млн (663,9 млн спеціальних прав запозичень, СПЗ), що спрямовуватимуться на фінансування видатків державного бюджету", – йдеться у повдомленні.

Зазначається, що ці кошти також підтримають міжнародні резерви України, що посилить спроможність Нацбанку забезпечувати курсову стійкість та зберігати макрофінансову стабільність.

В НБУ додали, що черговий успішний перегляд програми є важливою умовою доступу України до пакета загальної фінансової підтримки від міжнародних партнерів на чотирирічний період дії програми обсягом $122 млрд.

"Керівництво МВФ відзначило, що українська влада і надалі виконує взяті на себе зобов'язання в межах програми EFF, а також залишається відданою амбітному плану реформ. Україна виконала всі структурні маяки та індикативні цілі, а також усі, крім одного, кількісні критерії ефективності", – повідомили в Нацбануу, додавши, що йдеться про незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень, що пов'язано з блокуванням кордонів.

Окремо Фонд підкреслив, що, незважаючи на руйнівний вплив війни, українська економіка продемонструвала надзвичайну стійкість у 2023 році.

Водночас збереження макроекономічної стабільності, забезпечення фіскальної та боргової стійкості, створення підґрунтя для відбудови та шляху до вступу до Європейського Союзу потребують подальшого сталого імпульсу для впровадження реформ.

Програма МВФ для України

Як повідомлялося, 12 лютого 2024 року команда МВФ розпочала зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у Києві.

Чотирирічну програму EFF було затверджено 31 березня 2023 року. Програма реалізовується у два етапи (воєнний та повоєнний) і передбачає доступ до кредитних коштів від МВФ у розмірі 11,6 млрд СПЗ (еквівалент $15,6 млрд).

Транші за програмою надаються за результатами переглядів. У 2023 році Україна отримала від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ ($4,5 млрд). Цього року Україна має змогу отримати від МВФ чотири транші загальним обсягом 4 млрд СПЗ ($5,4 млрд)

Ця програма є частиною загального пакета підтримки України міжнародними партнерами на суму $122 млрд за базовим сценарієм.