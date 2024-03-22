Ворог атакував ДніпроГЕС, найбільша гідроелектростанція України зупинена (оновлено)

Під час ракетної атаки вранці 22 березня росіяни атакували найбільшу гідроелектростанцію України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Є влучання, водночас загрози прориву немає.

Про це повідомляє пресслужба "Укгідроенерго".

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки на станції спалахнула пожежа, однак ризику прориву дамби немає.

"Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована. Ми оперативно інформуватимемо про наслідки та подальшу ситуацію", – наголосили в "Укргідроенерго".

Пізніше очільник компанії Ігор Сирота в ефірі "Радіо Свобода" повідомив, що по ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2.

За його словами, невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, адже вона зазнала серйозних пошкоджень – є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки.

"Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе ГЕС-2 працювати – чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період працювати", – сказав Сирота.

Станом на 15:00 енергетикам вдалося запустити частину обладнання ДніпроГЕС, повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

"На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє. Триває огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків", – повідомили у Міненерго.

В Офісі генпрокурора уточнили, що по Запоріжжю російські війська завдали 20 ракетних ударів, у тому числі вісім ракет влучили у Дніпровську ГЕС. Про це у ефірі телемарафону розповів керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов, передає "Слово і діло".

"Сьогодні Запоріжжя було під наймасовішою атакою: тільки у саму ГЕС влучили 8 разів, тобто 8 ракет влучили в цей дуже важливий для України об'єкт. Об'єкт, який містить не тільки потужну енергетичну складову, а й виконує інші функції нашої держави. І є об'єктом, який містить потенційно небезпечні сили", – розповів представник Офісу генпрокурора.

У Державній екологічній інспекції південного округу повідомили, що внаслідок удару по ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у Дніпро. Фахівці забрали проби води для лабораторного дослідження.

Як відомо, вранці 22 березня росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак по енергетичній системі України. Для цього ворог застосовував близько 90 ракет, та понад 60 дронів. Унаслідок цього є пошкодження ТЕС, енергетичних об'єктів, а у низці областей вже тривають аварійні відключення.