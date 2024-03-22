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Новини Тіньова економіка
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У Києві відбудеться конференція, присвячена економічній свободі

конференція

23 березня у Києві відбудеться конференція Economic Freedom Forum, яку організовує аналітичний центр Інститут Економічного Лідерства.

Організатори конференції ставлять за мету створити майданчик для обговорення реформ, що забезпечать розширення економічних свобод в Україні та стабілізацію відносин між підприємцями та державою.

"Економічне зростання стає серйозним викликом в умовах війни. Для цього необхідно забезпечити максимально гнучкий та конструктивний діалог держави з бізнесом. Саме підприємці сьогодні забезпечують робочі місця та наповнення бюджету податками. Задача держави – ефективний менеджмент цих процесів.

Досвід таких країн як Польща, Грузія, Естонія тощо засвідчує, що економічний стрибок вперед неможливий без гарантування вільної підприємницької діяльності та верховенства права. Тож, у рамках конференції поговоримо про дерегуляції та реформування українських державних органів з метою зменшення тиску на бізнес", – наголошують в Інституті Економічного Лідерства.

Серед запрошених спікерів конференції – виконавчий віце-президент Atlas Network Том Палмер, голова РГК БЕБ Тарас Котов, засновниця ГО "Праволіберальний рух" Яна Матвійчук, старший економіст аналітичного центру CASE Ukraine Володимир Дубровський, СОО стартапу Beholder Даніїл Лубкін тощо.

Учасники заходу, який відбудеться 23 березня о 14:00, обговорять такі теми:

  • Як збільшити бюджет країни для посилення обороноздатності без підвищення податків?
  • Який зараз фактичний стан відносин держави та бізнесу і як будувати діалог між ними?
  • Які помилки допускались під час минулих дерегуляційних кампаній і як запобігти їм зараз?
  • Чому посилюється тиск на підприємців і як громадськість і бізнес-середовище можуть зупинити це?

Всіх зацікавлених запрошують долучитися до заходу та обговорити ці теми разом з експертами та представниками бізнес-середовища. Реєстрація – за посиланням. 

Організатори заходу: Інститут Економічного Лідерства, Українські Студента за Свободу. Інформаційний партнер: Бізнес-Цензор.

Автор: 

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Топ коментарі
+6
Нехай поділиться досвідом голова АМКУ - в нього повна економічна свобода та успіхи: десятки мільйонів на рахунках, квартири, готелі тощо.
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22.03.2024 18:33 Відповісти
+6
Якийсь реально ********* .В мене вже слів немає.
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22.03.2024 18:38 Відповісти
+4
Економічна свобода в умовах податкового терору...
Головний доповідач Гєтьманцєв...
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22.03.2024 18:37 Відповісти
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Нехай поділиться досвідом голова АМКУ - в нього повна економічна свобода та успіхи: десятки мільйонів на рахунках, квартири, готелі тощо.
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22.03.2024 18:33 Відповісти
Джізас...
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22.03.2024 18:34 Відповісти
Економічна свобода в умовах податкового терору...
Головний доповідач Гєтьманцєв...
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22.03.2024 18:37 Відповісти
Якийсь реально ********* .В мене вже слів немає.
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22.03.2024 18:38 Відповісти
Конференція, присвячена економічній свободі - дуже актуальна тема в Україні. Замість економічної свободи для підприємців - свобода підкупу чиновників, крадівництва і монополізма для таких упирів як ахметов, коломойський, пінчук ........................................................
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22.03.2024 18:41 Відповісти
"Ливийский лидер Муаммар https://lb.ua/news/world/2009/09/03/7354_kaddafi_sovetuet_nato_ne_provotsirovat_rossiyu.html Каддафи посвятил свое первое выступление перед Генеральной Ассамблеей ООН критике глобального миропорядка, в котором, по его мнению, не осталось места подлинной демократии."
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22.03.2024 18:41 Відповісти
А любітєль марихуани мілованов уже не ти ділах?
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22.03.2024 18:46 Відповісти
Шапіто мля
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22.03.2024 18:48 Відповісти
Україну знищують вщент москоськi щури - а цим п#здюкам звiсно важливiша їхня "економічниа свобода". Одвiчна мрiя українських чиновникiв:"Нацарюю 100 рублiв i втiчу"(с)
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22.03.2024 19:00 Відповісти
І куди ж "стрибнула" Грузія зі своєю економічною свободою? Назад до раші? Подивіться на її динаміку ВВП на душу населення за останні 20 років, порівняйте її з країнами-сусідами Грузії, подивіться на зростання реальних доходів грузин, на рівень бідності і т.п. А економічна свобода Польщі щедро фінансувалась європейськими структурними фондами при тому, що ЄС списав Польщі її борги. Про Естонію взагалі мовчіть - це тихе дотаційне болотце ЄС.
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22.03.2024 20:28 Відповісти
По результатам конференції всіх "слуг" амністують за економічні злочини на свободу.
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22.03.2024 23:12 Відповісти

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