У Києві відбудеться конференція, присвячена економічній свободі

23 березня у Києві відбудеться конференція Economic Freedom Forum, яку організовує аналітичний центр Інститут Економічного Лідерства.

Організатори конференції ставлять за мету створити майданчик для обговорення реформ, що забезпечать розширення економічних свобод в Україні та стабілізацію відносин між підприємцями та державою.

"Економічне зростання стає серйозним викликом в умовах війни. Для цього необхідно забезпечити максимально гнучкий та конструктивний діалог держави з бізнесом. Саме підприємці сьогодні забезпечують робочі місця та наповнення бюджету податками. Задача держави – ефективний менеджмент цих процесів.

Досвід таких країн як Польща, Грузія, Естонія тощо засвідчує, що економічний стрибок вперед неможливий без гарантування вільної підприємницької діяльності та верховенства права. Тож, у рамках конференції поговоримо про дерегуляції та реформування українських державних органів з метою зменшення тиску на бізнес", – наголошують в Інституті Економічного Лідерства.

Серед запрошених спікерів конференції – виконавчий віце-президент Atlas Network Том Палмер, голова РГК БЕБ Тарас Котов, засновниця ГО "Праволіберальний рух" Яна Матвійчук, старший економіст аналітичного центру CASE Ukraine Володимир Дубровський, СОО стартапу Beholder Даніїл Лубкін тощо.

Учасники заходу, який відбудеться 23 березня о 14:00, обговорять такі теми:

Як збільшити бюджет країни для посилення обороноздатності без підвищення податків?

Який зараз фактичний стан відносин держави та бізнесу і як будувати діалог між ними?

Які помилки допускались під час минулих дерегуляційних кампаній і як запобігти їм зараз?

Чому посилюється тиск на підприємців і як громадськість і бізнес-середовище можуть зупинити це?

Всіх зацікавлених запрошують долучитися до заходу та обговорити ці теми разом з експертами та представниками бізнес-середовища. Реєстрація – за посиланням.

Організатори заходу: Інститут Економічного Лідерства, Українські Студента за Свободу. Інформаційний партнер: Бізнес-Цензор.