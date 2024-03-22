Санкції працюють: Індійські НПЗ відмовилися від нафти з російських танкерів "Совкомфлоту"
Усі індійські нафтопереробні заводи відмовляються приймати російську сиру нафту, яка перевозиться танкерами "Совкомфлоту" через санкції США.
Як пише Bloomberg, це ще більше ускладнює торгівлю, яка процвітала після вторгнення РФ в Україну два роки тому, передає Укрінформ.
За словами співрозмовників видання, приватні та державні нафтопереробники, включаючи найбільшу – Indian Oil Corp. –припинили приймати вантажі, якщо вони знаходяться на танкерах "Совкомфлоту".
Джерела додали, що нафтопереробники ретельно перевіряють право власності на кожне судно, щоб переконатися, що воно не пов’язане з російською компанією чи іншими підсанкційними групами.
Індійські компанії Indian Oil, Bharat Petroleum Corp., Hindustan Petroleum Corp., Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. і Nayara Energy Ltd не відразу відповіли на електронні листи з проханням про надання коментарів.
Минулого місяця Офіс із контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до санкційного списку "Совкомфлот" і 14 танкерів із сирою нафтою, в яких ця російська державна компанія має інтерес.
Індія була основним покупцем російської нафти з моменту вторгнення РФ в Україну, але посилення санкцій з боку США призвело до зменшення торгівлі між країнами й до того, що індійські нафтопереробники шукають дорожчу нафту з інших регіонів, наприклад із США.
Цього тижня "Совкомфлот" заявив, що санкції створюють тиск на його діяльність.
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