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"Ощадбанк" продовжив термін дії карток для переселенців до кінця вересня

ощадбанк

Державний "Ощадбанк" продовжив термін дії всіх платіжних карток, зокрема й для внутрішніх переселенців, до 30 вересня.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"У зв’язку з воєнним станом "Ощадбанк" для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 30 вересня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. Якщо нову картку вже перевипущено, то необхідно звернутися до відділення банку для її отримання.

Зазначається, що в разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.

Автор: 

Ощадбанк (678) карта (229) переселенці (469)


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