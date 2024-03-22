"Ощадбанк" продовжив термін дії карток для переселенців до кінця вересня
Державний "Ощадбанк" продовжив термін дії всіх платіжних карток, зокрема й для внутрішніх переселенців, до 30 вересня.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"У зв’язку з воєнним станом "Ощадбанк" для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 30 вересня 2024 року", – йдеться у повідомленні.
Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. Якщо нову картку вже перевипущено, то необхідно звернутися до відділення банку для її отримання.
Зазначається, що в разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.
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