Рух через греблю ДніпроГЕС перекрито, його відновлять максимум за добу

Унаслідок ракетної атаки росіян рух через греблю Дніпровської ГЕС був перекритий. Його мають відновити максимум через добу.

Про це повідомив голова обладміністрації Іван Федоров, передає liga.net.

"Наразі рух автівок через ДніпроГЕС перекрито, частина критичної інфраструктури постраждала – там працюють відповідні служби", – заявив він.

За його словами, відновити рух вдасться "найближчими годинами", а як максимум на це піде доба.

Також Федоров повідомив, що був зібраний штаб з відновлення руху на ДніпроГЕС.

Як повідомлялося, під час ракетної атаки вранці 22 березня росіяни атакували найбільшу гідроелектростанцію України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Є влучання, водночас загрози прориву немає.