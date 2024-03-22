БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 887 24

Фонд держмайна передасть на ліквідацію ще 460 держпідприємств

фдму

Фонд державного майна (ФДМ) України вирішив передати на ліквідацію ще понад 460 державних підприємств.

Про це заступниця голови ФДМУ Іванна Смачило розповіла на Форумі із реструктуризації та банкрутства, передає Інтерфакс-Україна.

"Було здійснено так званий тріаж, за результатами якого ми побачили, що вже на сьогодні з 2 068 (держпідприємств, – ред.) фактично 600 – це ті, з якими доведеться працювати Департаменту з припинення державних підприємств. На сьогодні Департамент працює зі 138, і ми очікуємо, що найближчим часом (ця кількість, – ред.) зросте щонайменше до 600", – розповіла Смачило.

"Половина з них – ми бачимо, що це неактивні підприємства, і їх фактично потрібно ліквідувати, а половина з них, це орієнтовно 300 підприємств на сьогодні, з якими можна працювати", – додала заступниця голови Фонду.

Читайте також: Колишній алюмінієвий комбінат Дерипаски у Запоріжжі – у руїнах, його спробують приватизувати вдруге, – Фонд держмайна

За її словами, у цих 300 підприємств є активи, майно, яке часто виводили з держвласності незаконним шляхом, накопичені заборгованості, зокрема й штучно створені.

"Чим швидше ми запустимо якісний процес припинення цих підприємств, тим краще буде і для кредиторів, і для країни, і ми доб'ємося правильного використання того ресурсу, який ще є на тому підприємстві", – зазначила Смачило.

Вона додала, що для прискорення цього процесу є потреба в людському ресурсі, змінах до законодавства і фінансових коштах.

Як повідомлялося, у червні 2023 року Фонд державного майна повідомляв про ухвалене рішення поступово ліквідувати 1 278 державних підприємств із 2 364, які перебувають у його управлінні. Ліквідація підприємств може тривати від чотирьох місяців до півтора років.

Автор: 

ліквідація (363) ФДМУ (1374)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+6
зброю б/у збираємо з усього світу, а свої підріємства продаємо, отак жиди стрижуть хохлів.
показати весь коментар
22.03.2024 14:25 Відповісти
+4
Вони можуть втихаря і військові заводи продати, бо виготовлення зброї зараз прибутковий бизнес
показати весь коментар
22.03.2024 14:39 Відповісти
+3
Єхануровим Клюєвим Чечетовим, як, керовніками ФДМУ, теж багато ЛІКВІДОВАНО держпідприємств …. Але усе це, під патронатом отих осіб, з АПУ…
Президенти, як і гриценко з Міноборони, теж нічим не торгував… тільки оті, кредісов+бойко+…. З держсекретарями/помічниками/замами/радниками/юристами/секретарками…
У цілому, вони усі, порядні люди, виключно для родини…
показати весь коментар
22.03.2024 14:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зброю б/у збираємо з усього світу, а свої підріємства продаємо, отак жиди стрижуть хохлів.
показати весь коментар
22.03.2024 14:25 Відповісти
Ще і землю скупають
зе посадять після війни що не зупинив продаж землі , поки українці боронили землю
показати весь коментар
22.03.2024 14:43 Відповісти
Хто його посадить?? Якщо під час війни лям особин в однострої нічого не зробив то після війни хто??
показати весь коментар
22.03.2024 14:49 Відповісти
Щось мені здається, що швидше сяде ваша улюблена йуля.
показати весь коментар
22.03.2024 15:24 Відповісти
Вашу улюблену Юлю треба теж посадити за розкрадену армію
показати весь коментар
22.03.2024 17:21 Відповісти
А ви бачили ті підприємства? Ви впевнені, що на них можна хоч щось виробляти?
показати весь коментар
22.03.2024 15:22 Відповісти
так впевнений!!!
показати весь коментар
23.03.2024 11:41 Відповісти
Державу розпродають...
показати весь коментар
22.03.2024 14:29 Відповісти
А про землю НІ ГУГУ - у війну продають не українцям українську землю
показати весь коментар
22.03.2024 14:42 Відповісти
Так й держпідприємства штучно банкротять, а не перепрофілюють. Бо у них є земля, нерухомість..можна потім за 3 копійки деяким поважним людям віддати.
показати весь коментар
22.03.2024 14:45 Відповісти
Єхануровим Клюєвим Чечетовим, як, керовніками ФДМУ, теж багато ЛІКВІДОВАНО держпідприємств …. Але усе це, під патронатом отих осіб, з АПУ…
Президенти, як і гриценко з Міноборони, теж нічим не торгував… тільки оті, кредісов+бойко+…. З держсекретарями/помічниками/замами/радниками/юристами/секретарками…
У цілому, вони усі, порядні люди, виключно для родини…
показати весь коментар
22.03.2024 14:30 Відповісти
Так чечетова і Семенюк вбили ЗА ТАЙНИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
показати весь коментар
22.03.2024 14:40 Відповісти
Нікіта Микита Сергійович Нікітенко- Н. 10.06.1994. (29 років)
У 2019-2022 року Нікітенко був головним консультантом провладної депутатської фракції «Слуга народу».
Виконуючий обов'язки керівника апарату
Фонду державного майна України з 6 липня 2023 року.
показати весь коментар
22.03.2024 14:34 Відповісти
Дивно... підприємства які приватизували, працювати можуть,
а от на державу вони чомусь працювати не можуть, їх треба продати ( звісно, що своїм)
показати весь коментар
22.03.2024 14:35 Відповісти
Вони можуть втихаря і військові заводи продати, бо виготовлення зброї зараз прибутковий бизнес
показати весь коментар
22.03.2024 14:39 Відповісти
Так практично всі заводи ВПК віддали в оренду..під склади, маркети і т.і.
показати весь коментар
22.03.2024 14:46 Відповісти
Огласить весь список , пожалуйста
може українці не згодні
показати весь коментар
22.03.2024 14:38 Відповісти
Все правильно роблять... Як у 90-х масово пиляли на метал, і зброю залишену срср збагрювали... Зараз та сама кодла дєрьмаків ригоаналів продовжує те все
показати весь коментар
22.03.2024 14:47 Відповісти
Раніше підприємства працювали на державу, були робочі місця, людям давали квартири,
а зараз чому нічого не працює, хіба країні чи людям більше нічого вже не потрібно? чому все розпродають??
показати весь коментар
22.03.2024 14:48 Відповісти
Як було усі 30 років в Україні - прихватизували завод , продали рашистам. ТЕ ЗРІЗАЛИ ВІСЬ МЕТАЛЛ І ЗАВОД ЗАКРИЛИ
Це було спрямоване нищення підприємств України - і досі нихто не сидить а по Монако спортують
показати весь коментар
22.03.2024 17:24 Відповісти
Нищіли судобудівну галузь , агенту Ноаинському громадянство і заводи з пароходами .

а робочих до раши агітували . Хтось робив статистику СКІЛЬКІ СПЕЦІВ ВИВЕЗЛИ ДО РАШИ ?
показати весь коментар
22.03.2024 17:26 Відповісти
Звідки гроші бралися на квартири вас не цікавило - ну а шо головне написати просовкову хрінь .
показати весь коментар
22.03.2024 17:29 Відповісти
"у цих 300 підприємств є активи, майно, яке часто виводили з держвласності незаконним шляхом". А відправити на нари для початку усіх цих мародерів з конфіскацією майна слабо? Чи відразу вийдуть на себе і своїх падєльнікаф?
показати весь коментар
23.03.2024 19:32 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 