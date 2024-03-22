Фонд держмайна передасть на ліквідацію ще 460 держпідприємств

Фонд державного майна (ФДМ) України вирішив передати на ліквідацію ще понад 460 державних підприємств.

Про це заступниця голови ФДМУ Іванна Смачило розповіла на Форумі із реструктуризації та банкрутства, передає Інтерфакс-Україна.

"Було здійснено так званий тріаж, за результатами якого ми побачили, що вже на сьогодні з 2 068 (держпідприємств, – ред.) фактично 600 – це ті, з якими доведеться працювати Департаменту з припинення державних підприємств. На сьогодні Департамент працює зі 138, і ми очікуємо, що найближчим часом (ця кількість, – ред.) зросте щонайменше до 600", – розповіла Смачило.

"Половина з них – ми бачимо, що це неактивні підприємства, і їх фактично потрібно ліквідувати, а половина з них, це орієнтовно 300 підприємств на сьогодні, з якими можна працювати", – додала заступниця голови Фонду.

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За її словами, у цих 300 підприємств є активи, майно, яке часто виводили з держвласності незаконним шляхом, накопичені заборгованості, зокрема й штучно створені.

"Чим швидше ми запустимо якісний процес припинення цих підприємств, тим краще буде і для кредиторів, і для країни, і ми доб'ємося правильного використання того ресурсу, який ще є на тому підприємстві", – зазначила Смачило.

Вона додала, що для прискорення цього процесу є потреба в людському ресурсі, змінах до законодавства і фінансових коштах.

Як повідомлялося, у червні 2023 року Фонд державного майна повідомляв про ухвалене рішення поступово ліквідувати 1 278 державних підприємств із 2 364, які перебувають у його управлінні. Ліквідація підприємств може тривати від чотирьох місяців до півтора років.