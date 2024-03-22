"Укрнафта" отримала перший за 14 років спецдозвіл

ПАТ "Укрнафта" отримало бланк нового спецдозволу на користування надрами від Державної служби геології та надр України. Це перший такий дозвіл за останні 14 років.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький у Facebook.

"Отримали бланк нового спецдозводу від Державної служби геології та надр України. Це перший спецдозвіл, отриманий "Укрнафтою" за останні 14 років", – зазначив він.

За його словами, компанія збільшила загальні видобувні запаси на мільярд кубометрів газу та сто тисяч тонн нафти.

Зокрема, йдеться про 56,5 квадратних кілометрів технологічних площ на Північному Сході України.

Продавцем спецдозволу виступила інша держкомпанія – дочірнє підприємство ПрАТ Національна акціонерна компанія "Надра України" – "Чернігівнафтогазгеологія".

"Завдяки новій ліцензії Укрнафта отримає приріст загальних запасів на 1,01 млрд кубометрів природного газу та 100 тис тонн нафти", – додав Корецький.

Як повідомлялося, упродовж 2023 року "Укрнафта" ввела в експлуатацію 8 нових свердловин на Заході та Сході України, сукупним дебітом у 238 тонн нафти за добу.