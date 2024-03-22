Не виконують обіцянок: Мінагрополітики звинуватило українське представництво ФАО в зриві міжнародної допомоги

Міністерство аграрної політики та продовольства України та аграрні асоціації "УКАБ" та "ВАР" висловлюють своє незадоволення роботою представництва Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) в Україні.

"До Мінагрополітики звернулися представники профільних асоціацій, а також малі та середні фермери, які повідомили, що ФАО не виконує, виконує не повністю або виконує невчасно деякі з міжнародних проєктів допомоги постраждалим від війни регіонам", – йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Які претензії мають фермери

До прикладу, на початку березня 2024 року ФАО пообіцяло надати українським малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам насіння ярої пшениці для весняної посівної. Прийом заявок тривав до 10 березня 2024 року.

Однак на сьогодні фермери не отримали обіцяного насіння.

При цьому посівна кампанія ярої пшениці вже активно триває у більшості регіонів (15 областей). Отже актуальність даного проєкту стрімко падає.

Так само викликає питання у фермерів проєкт із надання насіння соняшнику і сої, прийом заявок на участь в якому триває до 24 березня. Оскільки роздача насіння планується після 24 березня, але точної дати немає, фермери не мають змоги планувати посівну й не можуть розраховувати на цю допомогу. А сіяти сою і соняшник українські фермери починають вже у квітні.

Також викликає питання ще один проект від ФАО – підтримка фермерів модульними зерносховищами місткістю 300, 500 та 1000 тонн. Для отримання зерносховищ фермери мали зареєструватись до 21 січня 2024 року.

Від того часу Мінагрополітики отримує скарги від фермерів, оскільки зерносховища вони досі не отримали, також ФАО відмовляється надати інформацію щодо термінів виконання обіцяних поставок.

"Мінагрополітики звертається до центрального офісу ООН ФАО з проханням звернути увагу на суттєві проблеми в організації роботи в Україні цієї структури. Ми будемо вдячні за вчасно надану допомогу українським аграріям, оскільки в сільському господарстві важливе дотримання агротехнічних термінів", – підсумували в Мінагрополітики.