Мінвідновлення тестує "єЧергу" для міжнародних рейсів автобусів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розпочинає тестування сервісу слотування в "єЧерзі" для міжнародних пасажирських перевезень на трьох пунктах пропуску.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач на форумі "Реформи міжнародних автобусних перевезень" 22 березня, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі ми тестуємо в пілотному режимі систему "єЧерга" зі слотуванням на трьох пунктах пропуску: "Ягодин-Дорогуськ" (держкордон із Польщею), "Мамалига-Крива" і "Могилів-Подільський – Отач" (Молдова)", – сказав Деркач.

Водночас він уточнив, що через ПП "Ягодин-Дорогуськ" їхатимуть лише регулярні рейси, а через ПП на кордоні з Молдовою, на яких тестується слотування, і регулярні, і нерегулярні.

Про слотування в "єЧерзі"

Деркач пояснив, що слотування – це новітній інструмент у системі "єЧерга", який дасть можливість легальному регулярному перевізнику перетинати кордон у прогнозований час.

"Це дуже хороший сервіс і для пасажира, і для перевізника, оскільки перевізник буде впевнений, що надає ту послугу, яку може виконати. Коли він каже про регулярний маршрут і про той час і графік руху, які в нього є, він буде впевнений, що він його виконує, тому що в нього є конкретний слот для перетину кордону", – сказав Деркач.

Раніше повідомлялося, що середня тривалість подорожі автобусом у міжнародному сполученні з України становить 31 годину, з яких близько семи годин пасажири проводять в очікуванні на кордоні.