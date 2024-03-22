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Мінвідновлення тестує "єЧергу" для міжнародних рейсів автобусів

пункт,кордон,польща,пропуску

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розпочинає тестування сервісу слотування в "єЧерзі" для міжнародних пасажирських перевезень на трьох пунктах пропуску.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач на форумі "Реформи міжнародних автобусних перевезень" 22 березня, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі ми тестуємо в пілотному режимі систему "єЧерга" зі слотуванням на трьох пунктах пропуску: "Ягодин-Дорогуськ" (держкордон із Польщею), "Мамалига-Крива" і "Могилів-Подільський – Отач" (Молдова)", – сказав Деркач.

Водночас він уточнив, що через ПП "Ягодин-Дорогуськ" їхатимуть лише регулярні рейси, а через ПП на кордоні з Молдовою, на яких тестується слотування, і регулярні, і нерегулярні.

Про слотування в "єЧерзі"

Деркач пояснив, що слотування – це новітній інструмент у системі "єЧерга", який дасть можливість легальному регулярному перевізнику перетинати кордон у прогнозований час.

"Це дуже хороший сервіс і для пасажира, і для перевізника, оскільки перевізник буде впевнений, що надає ту послугу, яку може виконати. Коли він каже про регулярний маршрут і про той час і графік руху, які в нього є, він буде впевнений, що він його виконує, тому що в нього є конкретний слот для перетину кордону", – сказав Деркач.

Раніше повідомлялося, що середня тривалість подорожі автобусом у міжнародному сполученні з України становить 31 годину, з яких близько семи годин пасажири проводять в очікуванні на кордоні.

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кордон (1150) черга (47) пункт пропуску (192)


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7 годин- це *******. Пройшли швидко, иенше нвж за годину. І то чекали поки повернуть паспорти. Іхали через Паланку. А ие, що пропонують- дика шиза. Як можно приїхати в станвлений час по нашим дорогам та з нащими ментами та ще й з комендантською годиною.
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22.03.2024 17:10 Відповісти

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