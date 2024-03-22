Мінвідновлення тестує "єЧергу" для міжнародних рейсів автобусів
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розпочинає тестування сервісу слотування в "єЧерзі" для міжнародних пасажирських перевезень на трьох пунктах пропуску.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач на форумі "Реформи міжнародних автобусних перевезень" 22 березня, передає Інтерфакс-Україна.
"Наразі ми тестуємо в пілотному режимі систему "єЧерга" зі слотуванням на трьох пунктах пропуску: "Ягодин-Дорогуськ" (держкордон із Польщею), "Мамалига-Крива" і "Могилів-Подільський – Отач" (Молдова)", – сказав Деркач.
Водночас він уточнив, що через ПП "Ягодин-Дорогуськ" їхатимуть лише регулярні рейси, а через ПП на кордоні з Молдовою, на яких тестується слотування, і регулярні, і нерегулярні.
Про слотування в "єЧерзі"
Деркач пояснив, що слотування – це новітній інструмент у системі "єЧерга", який дасть можливість легальному регулярному перевізнику перетинати кордон у прогнозований час.
"Це дуже хороший сервіс і для пасажира, і для перевізника, оскільки перевізник буде впевнений, що надає ту послугу, яку може виконати. Коли він каже про регулярний маршрут і про той час і графік руху, які в нього є, він буде впевнений, що він його виконує, тому що в нього є конкретний слот для перетину кордону", – сказав Деркач.
Раніше повідомлялося, що середня тривалість подорожі автобусом у міжнародному сполученні з України становить 31 годину, з яких близько семи годин пасажири проводять в очікуванні на кордоні.
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