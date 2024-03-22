В Україні запрацював офіс Реєстру завданих Росією збитків
Сьогодні у Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації, створеного під егідою Ради Європи.
Про це повідомляє пресслужба президента Україні за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич та головуючою в Комітеті міністрів Ради Європи, міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер.
"Дякую за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав ефективно функціонувати. Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві", – зазначив Зеленський.
Співрозмовники також обговорили посилення співпраці у питанні заснування спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти Українии, зокрема в межах відповідної Core Group, до якої вже увійшли понад 40 держав.
Як працюватиме Реєстр збитків, завданих Росією
Як повідомлялося, міжнародний Реєстр збитків планує запустити реєстрацію матеріальних втрат українців від російської агресії за допомогою платформи на основі "Дії", а сама структура має запрацювати орієнтовно в квітні, розповідав виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський.
Нагадаємо, 17 травня на саміті Ради Європи у Рейк’явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.
Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.
В офіційно підписаних у Рейк’явіку документах є посилання на цей майбутній механізм з позначенням того, що його ще мають узгодити.
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» Чи потрібен Україні контроль/ Реестр збитків?»
Так. Потрібен.
Вже давно потрібен.
Але Шмигаль не міг/ не спроможний? цего зробити. Зробили цого Европейці.
Для України.
І це добре.
Бо параша повинна знати- репарацію потрібно бути платити по любе.
Кожен день війни - це нові міліони доларів з бюджета рф.
Параша повинна платити Україні за цю війну- поколіннями!
крапка.
Но начинать надо с другого
Создать Офис по убыткам, нанесенным президентом Зеленским и всеми ,кто работал на него
И заставить президента и все вернуть
Этого хватит на полное восстановление Украины
Я прямо обиделась за президента Украины и всю его банду
Вы не переживайте
Там такая касса
Еще и на стену с Мексикой хватит....
Американцы даже представить не могут - что такое
ТЫРИТЬ ПО - УКРАИНСКИ!!!
» Американцы представить не могут…»?
Можуть! Що таке корупція вони дуже гарно знають.
Вийдіть на улицю у любий західній державі і запитайте мешканців: « Чи е у вас корупція?»
Ви будете здивовані- більшість вам відповість:
» Так. Е.».
Не нормально другое
Что в Украине депутатом становится телка из эскорта
А спустя время она уже гривневый миллионер
Не верю,что Конгресс США может похвалиться подобным
Украинцы часто вспоминают ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА
Смешные ,ей Богу
Да Владимир Великий не имел столько золота
Как Кирюша Тимошенко
Или Мишенька Резников
И им не пришлось для этого сильно напрягаться
Всего лишь дороги да яйца......
Учись,Америка!!!!
і коли його оплатять?
"Пошкодження - суттєві. В станцію влучило 8 ракет, три з половиною години тривала пожежа. Станція зараз не працює. Потрібно буде чимало часу, щоб взагалі її відновити, а чи можливо її ввести в експлуатацію найближчі місяці, то це ми можемо сказати після розчищення й огляду. Бо там зараз усе завалено бетоном. Машинної зали практично половини немає", - сказав в коментарі DW генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота (С)
Наєм, разом з купою призначених, рік тому, клялися і божилися, що за такі гроші на посадах, зроблять усе аби тільки забезпечити прикриття Дніпрогесу….
Треба їм невідкладно усім, повернути гроші за посади до Держбюджету!!
Керівник Генпрокуратури, СБУ, Дбр та ще купа відповідальних осіб, мабуть, УЖЕ проводять відповідні СЛІДЧІ ДІЇ!!
Як не крути, а 20% Україною втрачено, Наєм з гопкомпанією мабуть зхвильовані і на цьому, фсьо…
Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, разом з Даниловим, повинні підти у відставку і під слідство ГПУ ДБР СБУ НАЗК ..
На звичайній людській мові - ніколи.