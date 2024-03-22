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Новини
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В Україні запрацював офіс Реєстру завданих Росією збитків

Зеленський та генсек Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич

Сьогодні у Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації, створеного під егідою Ради Європи.

Про це повідомляє пресслужба президента Україні за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич та головуючою в Комітеті міністрів Ради Європи, міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер.

"Дякую за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав ефективно функціонувати. Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві", – зазначив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили посилення співпраці у питанні заснування спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти Українии, зокрема в межах відповідної Core Group, до якої вже увійшли понад 40 держав.

Як працюватиме Реєстр збитків, завданих Росією 

Як повідомлялося, міжнародний Реєстр збитків планує запустити реєстрацію матеріальних втрат українців від російської агресії за допомогою платформи на основі "Дії", а сама структура має запрацювати орієнтовно в квітні, розповідав виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський.

Нагадаємо, 17 травня на саміті Ради Європи у Рейк’явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

В офіційно підписаних у Рейк’явіку документах є посилання на цей майбутній механізм з позначенням того, що його ще мають узгодити.

Автор: 

Зеленський Володимир (2526) реєстр (572) збитки (1138) Офіс Президента (186)


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Топ коментарі
+4
А Офіс Рєєстру доріг прокладених за 5 років вже закінчив роботу?
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22.03.2024 16:52 Відповісти
+4
Більше різних офісів. Більше різних синекур для дармоїдів. Дурне запитання: кабінету міністрів недостатньо?
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22.03.2024 16:53 Відповісти
+4
Это хорошо
Но начинать надо с другого
Создать Офис по убыткам, нанесенным президентом Зеленским и всеми ,кто работал на него
И заставить президента и все вернуть
Этого хватит на полное восстановление Украины
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22.03.2024 16:58 Відповісти
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А Офіс Рєєстру доріг прокладених за 5 років вже закінчив роботу?
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22.03.2024 16:52 Відповісти
Ще можна додати рєєстр голосувавших за дороги, таких в країні здається 73%
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22.03.2024 18:18 Відповісти
Більше різних офісів. Більше різних синекур для дармоїдів. Дурне запитання: кабінету міністрів недостатньо?
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22.03.2024 16:53 Відповісти
Так, це дурне запитання!

» Чи потрібен Україні контроль/ Реестр збитків?»
Так. Потрібен.
Вже давно потрібен.

Але Шмигаль не міг/ не спроможний? цего зробити. Зробили цого Европейці.
Для України.
І це добре.
Бо параша повинна знати- репарацію потрібно бути платити по любе.

Кожен день війни - це нові міліони доларів з бюджета рф.

Параша повинна платити Україні за цю війну- поколіннями!
крапка.
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22.03.2024 18:02 Відповісти
Это хорошо
Но начинать надо с другого
Создать Офис по убыткам, нанесенным президентом Зеленским и всеми ,кто работал на него
И заставить президента и все вернуть
Этого хватит на полное восстановление Украины
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22.03.2024 16:58 Відповісти
Не хвате. Параша нанесла збитків більше ніж гітлірівці Україні у WWII.
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22.03.2024 18:04 Відповісти
Ну откуда этот скепсис?
Я прямо обиделась за президента Украины и всю его банду
Вы не переживайте
Там такая касса
Еще и на стену с Мексикой хватит....
Американцы даже представить не могут - что такое
ТЫРИТЬ ПО - УКРАИНСКИ!!!
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22.03.2024 18:15 Відповісти
Откуда такой скепсис?
» Американцы представить не могут…»?

Можуть! Що таке корупція вони дуже гарно знають.

Вийдіть на улицю у любий західній державі і запитайте мешканців: « Чи е у вас корупція?»
Ви будете здивовані- більшість вам відповість:
» Так. Е.».
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22.03.2024 18:44 Відповісти
Так это нормально , коррупцию нельзя искоренить окончательно
Не нормально другое
Что в Украине депутатом становится телка из эскорта
А спустя время она уже гривневый миллионер
Не верю,что Конгресс США может похвалиться подобным
Украинцы часто вспоминают ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА
Смешные ,ей Богу
Да Владимир Великий не имел столько золота
Как Кирюша Тимошенко
Или Мишенька Резников
И им не пришлось для этого сильно напрягаться
Всего лишь дороги да яйца......
Учись,Америка!!!!
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22.03.2024 18:52 Відповісти
Ну треба ж десь своїх прилаштувати
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22.03.2024 16:58 Відповісти
Давайте ще більше дармоїдів із зарплатами 70+.
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22.03.2024 17:37 Відповісти
....як чую охвіс ,то зразу бачу шептунів...
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22.03.2024 18:05 Відповісти
А бронь працівникам охфісу входить в соцпакет?
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22.03.2024 18:19 Відповісти
а можна свій збиток внести?
і коли його оплатять?
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22.03.2024 18:38 Відповісти
Не всіх шакалів ще влаштували на посади з космічними зарплатами.
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22.03.2024 19:01 Відповісти
в дию встройте "Офис клавиш пианино", это важно!
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22.03.2024 21:41 Відповісти
Я думаю варто також створити "реєстр збитків завданих зепідром і його шапіто Україні".
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23.03.2024 13:36 Відповісти
Ці ******* офіси пора закривати, і розвішувати по каштанах ефективних менеджерів.
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23.03.2024 14:14 Відповісти
Туди треба занести усю фракцію Зелейобіків, яки завдали шкоді Україні не меньше ****
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23.03.2024 17:47 Відповісти
збитки відчутні… по асфальту видно ..

"Пошкодження - суттєві. В станцію влучило 8 ракет, три з половиною години тривала пожежа. Станція зараз не працює. Потрібно буде чимало часу, щоб взагалі її відновити, а чи можливо її ввести в експлуатацію найближчі місяці, то це ми можемо сказати після розчищення й огляду. Бо там зараз усе завалено бетоном. Машинної зали практично половини немає", - сказав в коментарі DW генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота (С)
Наєм, разом з купою призначених, рік тому, клялися і божилися, що за такі гроші на посадах, зроблять усе аби тільки забезпечити прикриття Дніпрогесу….
Треба їм невідкладно усім, повернути гроші за посади до Держбюджету!!
Керівник Генпрокуратури, СБУ, Дбр та ще купа відповідальних осіб, мабуть, УЖЕ проводять відповідні СЛІДЧІ ДІЇ!!
Як не крути, а 20% Україною втрачено, Наєм з гопкомпанією мабуть зхвильовані і на цьому, фсьо…
Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, разом з Даниловим, повинні підти у відставку і під слідство ГПУ ДБР СБУ НАЗК ..
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23.03.2024 20:21 Відповісти
«що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом»

На звичайній людській мові - ніколи.
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23.03.2024 21:09 Відповісти
Думаю, тут кепкувати не варто. Це, думаю, важливо для людей, які втратили багато чого. Щоб московити платили репарації поколіннями, треба мати публічний облік. Це добра справа. Сподіваюся, вона буде справедливою. Сподіваюся...
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24.03.2024 20:00 Відповісти

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