Ставки за кредитами готівкою для росіян побили десятирічний рекорд

У Росії різко подорожчали кредити готівкою: повна вартість таких позик станом на 1 березня 2024 року сягнула 31,4% річних.

Цей показник перевищив рівень березня 2022 року, коли вартість споживчих кредитів зросла до 30,7% на тлі підвищення російським центробанком ключової ставки до 20% через санкції, запроваджені після вторгнення РФ Україну, пише "Коммерсант" із посиланням на дані БКІ "Скоринг бюро".

Більше того, нинішні ставки стали максимальним із четвертого кварталу 2014 року, коли російський центробанк почав публікувати поквартальну статистику.

Кредити готівкою для росіян почали дорожчати з липня 2023 року, коли центробанк РФ почав піднімати ключову ставку, щоб впоратися з падінням курсу рубля та зростанням цін. Проте, з грудня минулого року ставка рефінансування зберігається без змін, а повна вартість кредитів за перші два місяці 2024 року зросла на 1,5 відсоткового пункта.

"Зміна середньої ставки за новими кредитами – це інерційний процес. Рішення щодо заявок на кредити могли бути прийняті кредиторами ще в період передбачуваного зростання ключової ставки, а споживачі тільки зараз отримують кредити за раніше прийнятими рішеннями, що призводить до зростання середнього значення повної вартості кредиту", – пояснює гендиректор "Скоринг бюро" Олег Лагуткін.

Незважаючи на зростання вартості кредитів для росіян, високий попит на них зберігається. За даними фінансової компанії Frank RG, у лютому росіяни взяли кредити на загальну суму 495 млрд руб., що на 9% більше, ніж у лютому минулого року.

При цьому у четвертому кварталі 2023 року на сегмент позичальників із показником боргового навантаження понад 50% припадало 45% усіх видач кредитів готівкою, свідчать дані російського центробанку.

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Як повідомлялося, російські банки стурбовані тим, що бюджет не зможе виплачувати компенсації за пільговою іпотекою в умовах рекордного зростання видатків на війну.

Водночас російський центробанк вказував на системні ризики, пов’язані із закредитованістю позичальників. Так, у другому кварталі 2023 року 71,7% іпотечних кредитів у Росії банки видали позичальникам, які витрачають на обслуговування кредитів понад 50% свого доходу. Загалом в іпотечному портфелі російських банків частка позик клієнтам, які віддають більше половини доходу на виплати за кредитами, становить 60,8%.

Водночас заборгованість росіян за кредитами зростає рекордними темпами: із січня до липня 2023 року обсяг заборгованості збільшився на 3,3 трлн руб. та вперше перевищив 32 трлн руб. Найбільше виданих кредитів припадає на іпотеку (51,9%).