В Одесі екстрені відключення світла, застосувати графік неможливо, – ДТЕК

Одеса та Одеський район змушені переходити на екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК, до складу якого входить оператор енергосистеми регіону "ДТЕК Одеські електромережі".

"Одеса та Одеський район: змушені переходити на екстрені відключення світла. Графіки відключень наразі застосовувати неможливо. Причина: значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу", – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК запевнили, що енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло в домівки українців, але для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу.

Вдень ДТЕК повідомляв, що в Одесі продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

Як повідомлялося, внаслідок масованої атаки по українській енергетичній інфраструктурі вранці 22 березня пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК "Укренерго", мережі обленерго. У тому числі вісім російських ракет влучили у найбільшу гідроелектростанцію України – ДніпроГЕС у Запоріжжі, вона зупинила роботу.

Внаслідок російської атаки споживання електроенергії було вимушено обмежено в семи областях: Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській. Вдень диспетчерський центр "Укренерго" дав команду на включення побутових споживачів в усіх областях, крім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.

Для підтримки безпечної роботи енергосистеми Україна залучала аварійну допомогу з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі.

Нагадаємо, вранці 22 березня росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак по енергетичній системі України. Для цього ворог застосовував близько 90 ракет, та понад 60 дронів.