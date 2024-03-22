Мінінфраструктури планує запустити пороми з Чорноморська у Грузію
Поромна переправа Чорноморськ-Поті може відновити роботу вже навесні 2024 року.
Про це заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков заявив а "Саміті експортерів", передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, Україна вже має кілька потенційних судновласників, а також потенційних перевізників для залізничного й автомобільного сполучення Чорноморськ-Грузія-Болгарія-Туреччина.
"За всіма напрямками ми працюємо. Я думаю, що дещо пізніше, ніж контейнерні перевезення (запрацює переправа Чорноморськ-Поті, – ред.), але, думаю, що навесні це може відбутися", – сказав заступник міністра.
Як повідомлялося, раніше у Мінвідновлення заявляли про плани відновити контейнерні перевезення Українським морським коридором протягом двох-трьох тижнів.
Нагадаємо, з початку березня Український морський коридор після отримання необхідних дозволів від ВМС ЗСУ працює цілодобово.
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