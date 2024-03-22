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Релоковані підприємства зможуть пролонгувати свої кредити за програмою "5-7-9%"

кредит

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва" за поданням Мінагрополітики. Ідеться про підприємства, які отримали державну підтримку за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хто може пролонгувати кредити

Можливість пролонгувати кредити надається підприємствам, які станом на 24 лютого 2022 року було розміщено на:

  • територіях активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій);
  • територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій);
  • тимчасово окупованих територіях (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації).

"Це допоможе релокованим підприємствам відновитися й у майбутньому погасити пролонговані кредити. А це, своєю чергою, сприятиме, розвитку малого та середнього бізнесу", – підкреслили в Мінреінтеграції.

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кредит (3321) Міністерство реінтеграції (127) релокація (35)


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