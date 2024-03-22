Релоковані підприємства зможуть пролонгувати свої кредити за програмою "5-7-9%"

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва" за поданням Мінагрополітики. Ідеться про підприємства, які отримали державну підтримку за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хто може пролонгувати кредити

Можливість пролонгувати кредити надається підприємствам, які станом на 24 лютого 2022 року було розміщено на:

територіях активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій);

територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій);

тимчасово окупованих територіях (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації).

"Це допоможе релокованим підприємствам відновитися й у майбутньому погасити пролонговані кредити. А це, своєю чергою, сприятиме, розвитку малого та середнього бізнесу", – підкреслили в Мінреінтеграції.