Релоковані підприємства зможуть пролонгувати свої кредити за програмою "5-7-9%"
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва" за поданням Мінагрополітики. Ідеться про підприємства, які отримали державну підтримку за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Хто може пролонгувати кредити
Можливість пролонгувати кредити надається підприємствам, які станом на 24 лютого 2022 року було розміщено на:
- територіях активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій);
- територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій);
- тимчасово окупованих територіях (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації).
"Це допоможе релокованим підприємствам відновитися й у майбутньому погасити пролонговані кредити. А це, своєю чергою, сприятиме, розвитку малого та середнього бізнесу", – підкреслили в Мінреінтеграції.
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