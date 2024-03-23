Французько-німецький виробник зброї створить дочірнє підприємство в Україні

Французько-німецька група збройових компаній KNDS створить нову дочірню компанію, виробництво якої розмістять в Україні.

Як пише Bloomberg, про це стало відомо за підсумками переговорів міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса і французького міністра оборони Себатьєна Лекорню у Берліні, передає ЄП.

Так, KNDS, до якої входить французька Nexter і німецька Krauss-Maffei-Wegmann, створить в Україні дочірнє підприємство для виробництва артилерійських боєприпасів, а також запчастин до зброї їхнього виробництва, вже переданої Україні.

"Ми, Франція та Німеччина, хочемо допомогти Україні зробити виробництво боєприпасів більш самодостатнім", – зазначив Пісторіус.

Себастьєн Лекорню зазначив, що розміщення виробництва артснарядів ближче до місця ведення бойових дій зіграє важливу роль для логістики.

Французьке видання BFMTV уточнює, що йдеться зокрема про запчастини до САУ Caesar і броньованих машин AMX10RC, відомих також як "колісні танки".

За увесь час повномасштабної війни Україна отримала 30 Caesar і 38 AMX10RC, а на початку року Париж повідомив про плани виготовити для України ще 78 САУ Caesar.

Оновлення елементів артсистем під час інтенсивної експлуатації є нагальною проблемою, тому що Caesar потребує додаткового обслуговування після кожних приблизно 2000 пострілів, а інтенсивність його експлуатації на російсько-українській війні дуже висока. Періодично замінювати потрібно не лише ствол, але й деякі інші елементи системи.

З посиланням на посадовця із Франції, що спілкувався на умовах анонімності, видання додає, що у більш далекій перспективі в Україні можуть почати виготовляти не лише деталі, але й системи озброєння "з нуля".