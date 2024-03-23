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Новини
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Французько-німецький виробник зброї створить дочірнє підприємство в Україні

caesar

Французько-німецька група збройових компаній KNDS створить нову дочірню компанію, виробництво якої розмістять в Україні.

Як пише Bloomberg, про це стало відомо за підсумками переговорів міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса і французького міністра оборони Себатьєна Лекорню у Берліні, передає ЄП.

Так, KNDS, до якої входить французька Nexter і німецька Krauss-Maffei-Wegmann, створить в Україні дочірнє підприємство для виробництва артилерійських боєприпасів, а також запчастин до зброї їхнього виробництва, вже переданої Україні.

"Ми, Франція та Німеччина, хочемо допомогти Україні зробити виробництво боєприпасів більш самодостатнім", – зазначив Пісторіус.

Себастьєн Лекорню зазначив, що розміщення виробництва артснарядів ближче до місця ведення бойових дій зіграє важливу роль для логістики.

Французьке видання BFMTV уточнює, що йдеться зокрема про запчастини до САУ Caesar і броньованих машин AMX10RC, відомих також як "колісні танки".

За увесь час повномасштабної війни Україна отримала 30 Caesar і 38 AMX10RC, а на початку року Париж повідомив про плани виготовити для України ще 78 САУ Caesar.

Оновлення елементів артсистем під час інтенсивної експлуатації є нагальною проблемою, тому що Caesar потребує додаткового обслуговування після кожних приблизно 2000 пострілів, а інтенсивність його експлуатації на російсько-українській війні дуже висока. Періодично замінювати потрібно не лише ствол, але й деякі інші елементи системи.

З посиланням на посадовця із Франції, що спілкувався на умовах анонімності, видання додає, що у більш далекій перспективі в Україні можуть почати виготовляти не лише деталі, але й системи озброєння "з нуля".

Автор: 

Німеччина (1895) зброя (895) виробництво (1309) Франція (660)


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Віслюку це не сподобається. Віслюк вже готовий стати на коліна перед ладімір ладіміравічєм. Чьтоби забрал Віслюка в раднує гавань@
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23.03.2024 18:23 Відповісти
Дадуть устаткування для виробництва стволів або казенної частини? Це буде настільки круто, що майбутній вступ України в НАТО вже виглядатиме дрібничкою...
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23.03.2024 20:13 Відповісти
І як вони думають захистити від ракетних атак ці заводи???
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24.03.2024 08:51 Відповісти
залізобетоне перекриття а зверху хемлі насипати
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24.03.2024 17:23 Відповісти
Я так само про це подумав, тільки що під землею треба таке виробництво будувати. Тому, що це буде насамперед - ціль для рашистських дронів та ракет.
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24.03.2024 20:15 Відповісти
От коли "створять",коли піде поставка продукції--тоді і базікайте. А так --бла-бла.
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24.03.2024 09:03 Відповісти
Поки що це все тільки «балачки не про що», бла бла бла бла…..
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24.03.2024 23:26 Відповісти
Артилерія без авіаційної підтримки приречена. Вся справа в пріоритетах. Насамперед потрібна надійна протиповітряна оборона та авіація. Де вся вітчизняна зброя? Все ще проектуєте/розробляєте? Або все ще вирішуєте, чи робити це взагалі?
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25.03.2024 13:47 Відповісти
Європейський виробник танків KNDS створить філію в Україні - https://inventure.com.ua/uk/news/ukraine/yevropejskij-virobnik-tankiv-knds-stvoriti-filiyu-v-********
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26.03.2024 10:56 Відповісти

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