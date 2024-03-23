Внаслідок пошкодження ДніпроГЕС втрачено 20% потужностей "Укргідроенерго"

Через пошкодження ДніпроГЕС унаслідок ракетного обстрілу 22 березня було втрачено 20% потужностей "Укргідроенерго".

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив генеральний директор компанії Ігор Сирота.

За його словами, наразі ДніпроГЕС не виробляє електроенергію, а коли відновиться її робота – невідомо.

"Те, що є обладнання, яке не підлягатиме відновленню, а потребуватиме заміни – очевидні речі. Ми розуміємо, що це обладнання індивідуального замовлення і термін його виготовлення досить тривалий. Але щодо обладнання, яке підлягатиме заміні і капітальному ремонту ми можемо сказати згодом", – сказав Сирота.

До того ж у компанії триває оцінка збитків та пошук джерел фінансування для відновлення. Як зазначив гендиректор "Укргідроенерго", компанія вже провела зустрічі з представниками Світового банку, Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, вранці 22 березня росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну систему України. Для цього ворог застосовував близько 90 ракет, та понад 60 дронів. Унаслідок цього були пошкоджені ТЕС, енергетичні об'єкти, а у низці областей запроваджували аварійні відключення.

У тому числі під час ракетної атаки росіяни атакували найбільшу гідроелектростанцію України – ДніпроГЕС у Запоріжжі.