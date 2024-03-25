Опалювальний сезон у постраждалих від обстрілів регіонах можуть продовжити, – "Укренерго"

Рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які постраждали від російських ракет, буде прийматись окремо та в залежності від температури навколишнього середовища.

Про це розповів голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"Коли опалювальний сезон закінчується, люди іноді догріваються електроприладами. І це створює додаткове навантаження на енергосистему. В тих регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, є ушкодження електростанцій, там, звичайно, ці рішення будуть, я думаю, прийматись окремо",– заявив Кудрицький.

За його словами, "Укренерго" знаходиться в комунікації з місцевою владою, для того, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону.

"Одеса, Хмельницький, Кривий Ріг – це ті регіони, де необхідно ощадливо ставитися до споживання електроенергії. Там можливі при досягненні максимуму споживання певні обмеження енергопостачання для збалансування цих вузлів. Нам потрібно буде декілька днів для ліквідації наслідків російських атак, щоб ввімкнути те обладнання, яке було пошкоджено під час атак і, відповідно, забезпечити надійність споживання у цих регіонах", – зазначив Кудрицький.

Також він окремо відзначив, що найтяжчою є ситуація в Харкові.

Проте, Кудрицький висловив сподівання, що в кінці цього тижня вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста.