У Ростовській області після атаки дронів горіла Новочеркаська електростанція. ВIДЕО
Через атаку дронів сталася пожежа на одній із найбільших електростанцій на півдні РФ – на Новочеркаській державній районній електростанції, що у Ростовській області.
Про це пише російська служба ВВС.
Губернатор регіону Василь Голубєв заявив, що на Новочеркаській ДРЕС сталося "займання", в результаті чого відключено два енергоблоки.
"Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються", – написав він.
Через пожежу тимчасово відключилися високовольтні лінії передачі, і зупинено два енергоблоки ДРЕС (загалом їх дев'ять).
Раніше Telegram-канали повідомляли про вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС, а також про проліт над областю приблизно двох десятків дронів.
Новочеркаська ДРЕС – це найбільша теплоелектростанція і друга по потужності після Ростовської АЕС електростанція в Ростовській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Является основным источником генерации электроэнергии в Ростовской области, обеспечивающим электроэнергией наиболее промышленно развитую юго-западную часть области. Входит в состав ПАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9A-2 ОГК-2 ».
В марте 1961 года начали сооружать основной корпус.
Строительство ГРЭС выполнял трест «Донбассэнергострой» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Минэнерго СССР .