У Ростовській області після атаки дронів горіла Новочеркаська електростанція. ВIДЕО

Через атаку дронів сталася пожежа на одній із найбільших електростанцій на півдні РФ – на Новочеркаській державній районній електростанції, що у Ростовській області.

Про це пише російська служба ВВС.

Губернатор регіону Василь Голубєв заявив, що на Новочеркаській ДРЕС сталося "займання", в результаті чого відключено два енергоблоки.



"Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються", – написав він.



Через пожежу тимчасово відключилися високовольтні лінії передачі, і зупинено два енергоблоки ДРЕС (загалом їх дев'ять).

Раніше Telegram-канали повідомляли про вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС, а також про проліт над областю приблизно двох десятків дронів.



Новочеркаська ДРЕС – це найбільша теплоелектростанція і друга по потужності після Ростовської АЕС електростанція в Ростовській області.