У Ростовській області після атаки дронів горіла Новочеркаська електростанція. ВIДЕО

Через атаку дронів сталася пожежа на одній із найбільших електростанцій на півдні РФ – на Новочеркаській державній районній електростанції, що у Ростовській області.

Про це пише російська служба ВВС.

Губернатор регіону Василь Голубєв заявив, що на Новочеркаській ДРЕС сталося "займання", в результаті чого відключено два енергоблоки.

"Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються", – написав він.

Через пожежу тимчасово відключилися високовольтні лінії передачі, і зупинено два енергоблоки ДРЕС (загалом їх дев'ять).

Раніше Telegram-канали повідомляли про вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС, а також про проліт над областю приблизно двох десятків дронів.

Новочеркаська ДРЕС – це найбільша теплоелектростанція і друга по потужності після Ростовської АЕС електростанція в Ростовській області.

росія (15164) електроенергія (4373) дрони (487)
Новочеркасская ГРЭС - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1 тепловая электрическая станция в микрорайоне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Донской города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA Новочеркасска https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Ростовской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Южного федерального округа .

Является основным источником генерации электроэнергии в Ростовской области, обеспечивающим электроэнергией наиболее промышленно развитую юго-западную часть области. Входит в состав ПАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9A-2 ОГК-2 ».

В марте 1961 года начали сооружать основной корпус.

Строительство ГРЭС выполнял трест «Донбассэнергострой» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Минэнерго СССР .

показати весь коментар
25.03.2024 10:21 Відповісти

