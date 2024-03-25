БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Внаслідок останньої атаки по енергосистемі ДТЕК втратив майже половину своїх потужностей

Внаслідок останніх масованих обстрілів енергетичної системи України компанія ДТЕК втратила майже половину свої генеруючих потужностей.

Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив в ефірі національного телемарафону.

Він розповів, що внаслідок останньої атаки теплова генерація була сильно пошкоджена, а дві електростанції ДТЕК зазнали суттєвих руйнувань.

"Ми втратили майже половину енергетичних потужностей. Це по суті наслідки атаки", – пояснив Сахарук.

Він додав, що руйнування енергооб’єктів настільки масштабні, що оцінюються у мільярди гривень і самотужки українські енергокомпанії не зможуть відновитися.

"Тут потрібна допомога зовнішня і Європейського фонду відновлення енергетики, і USAID. Потрібна координація плідна з Міністерством енергетики для того, щоб швидко з’ясувати всі пошкодження, зробити замовлення на обладнання і звертатися за допомогою, тому що це дуже великі масштаби", – наголосив Сахарук.

Він додав, що обладнання, яке було пошкоджене, виробляється на замовлення і лише оперативне розміщення замовлень та допомога партнерів можуть дозволити якомога швидко відновити зруйноване устаткування.

Нагадаємо, 22 березня РФ завдала масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цього були зафіксоване пошкодження обладнання, а оператор енергосистеми "Укренерго" був вимушений застосувати аварійні відключення електроенергії в деяких областях України.

ракети (359) ТЕС (681) електроенергія (4373) ДТЕК (1368) Новини компаній (3633)
+19
Постає цікаве питання.
Коли платити за електроенергію, то ДТЕКу
А коли відновлювати зруйновані потужності, то майно належить державі.
Не ясно тут. Прошу допомогти, хто розібрався.
25.03.2024 18:29 Відповісти
+16
Гудок замок у Франції нехай продасть, а за ті гроши відремонтує втрачені потужності.
25.03.2024 18:44 Відповісти
+15
ввечері дивимось Вовин кінозал. Тема "Вони за все заплатять!"
25.03.2024 18:40 Відповісти
Постає цікаве питання.
Коли платити за електроенергію, то ДТЕКу
А коли відновлювати зруйновані потужності, то майно належить державі.
Не ясно тут. Прошу допомогти, хто розібрався.
25.03.2024 18:29 Відповісти
Та воно ж вже наголосило, самотужки не зможе. Це кабзда просто..може керівництво на мінімалку??
25.03.2024 18:34 Відповісти
Гудок замок у Франції нехай продасть, а за ті гроши відремонтує втрачені потужності.
25.03.2024 18:44 Відповісти
ваше рішення неконструктивне
25.03.2024 19:15 Відповісти
Это просто запредельный ужас
Страну превращают в руины
А мир за этим наблюдает
Словно это РЕАЛИТИ- ШОУ
Я так понимаю - если бы путину удалось взять Киев
А потом ему бы захотелось сделать газовые камеры для украинцев
Рейтинги этого РЕАЛИТИ - ШОУ взлетели бы вверх!!
25.03.2024 18:37 Відповісти
ввечері дивимось Вовин кінозал. Тема "Вони за все заплатять!"
25.03.2024 18:40 Відповісти
***** цей обригиш всрався?!!!! Підар ворожий!!! ****** ригня здає Україну!!! Люди відкрийте очі!!! Це торкнеться усіх!!
25.03.2024 19:12 Відповісти
Вони- це споживачі в селах?
25.03.2024 19:41 Відповісти
Весь час ДТЕК користувалась Державним, а як ремонтувати, то ...... ,,дядько"!
25.03.2024 18:40 Відповісти
Есть таки Бог на свете и Справедливость один ублюдок украл Ахметов второй ***** разрушил а говорят вор у вора не украдёт как пришло так и ушло ДТЭК хватит по три раза на день лыдовский стоны про про убытки ******* твари
25.03.2024 18:44 Відповісти
****** справедливість. Страждає не Ахмєтка, а споживачі без електрики.
показати весь коментар
Навіщо ви про це розказуєте на весь світ .Робіть мовчки свою справу. Чи ви заохочуєте орду на всі 100%?
показати весь коментар
хто бенефіціар дтек ?
25.03.2024 18:45 Відповісти
Порошенко?...
25.03.2024 18:47 Відповісти
100% Групи ДТЕК належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.
25.03.2024 18:49 Відповісти
Тобто ще трішки і електроенергія у нас буде лише з генераторів...
25.03.2024 18:46 Відповісти
Рыжему на коммуналку в лондОнах не хватает?
25.03.2024 18:47 Відповісти
Кабмін ще торік погодив тарифи, МВФ так само диктує свої правила, тарифи цього року в будь-якому разі підняли б, без обстрілів це було б просто поетапно, не так боляче
26.03.2024 23:18 Відповісти
Погудеть не хотите, как в 14-м?
25.03.2024 18:49 Відповісти
👍💯
25.03.2024 20:23 Відповісти
Ясно-понятно. Захід давай гроші на відбудову і з населення зтрусимо тарифами. А може краще пару яхт хай ваш тарган продасть, нє? Або у кацапні на міждународних судах відсудити та на відбудову направити?
25.03.2024 18:50 Відповісти
в кацапні можна буде вибити компенсацію при одній умові: у випадку воєнної перемоги України і капітуляції РФ.. право там працює, де працює сила
27.03.2024 09:22 Відповісти
Нiчого не ремонтуйте і не платіть...все народне
25.03.2024 18:55 Відповісти
Ага. Сидіть без електрики. Але, вперто не платіть)))
26.03.2024 09:33 Відповісти
Чекаємо чергового етапу значного підвищення тарифів, бо треба ліквідовувати наслідки обстрілів та замінити пошкоджене обладнання, а хто в нас за все платить - звісно, ж населення. А щоб активніше платили та менше скаржилися, отримайте ще графіки відключень (звісно, переважно в селах, чи спальних районах, де живе біднота, бо ті, що багатші випадково підключені на одній лінії з критичною інфраструктурою і їх від'єднати немає можливості).
25.03.2024 19:03 Відповісти
Це вже ж було! (с) Кучма
25.03.2024 19:06 Відповісти
а коли небайдужі сусіди прийшли поцікавиться, чому в їхніх домах світло вирубають кожні дві години, а тут світло навіть в гірляндах біля дома, то пам'ятаєте як їх називали?

Quod licet Iovi (Jovi) non licet bovi (з лат. «Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику»)
25.03.2024 19:08 Відповісти
в зимку 22-23, україну накривало, щокапець!
не було ппо. не було чим міняти.
і якось вистояли.
сьогодні, після атаки 100 ракет, нам розповідають про втрату половини системи?
нам завезли, генератори, станції навіть міні реактор. нууу.... показували в відосиках, сам особисто зе!дякула, дякував. то, де це все?
то, як? чекаємо чергове подорожчання електроенергії? шмигаль, нам розкаже, що так вимагає мвф.
25.03.2024 19:04 Відповісти
По 80 ракет кожен тиждень (!), протягом усієї зими та осені по енергосистемі. А тут одна атака і... "Ну тут наші палнамочія уже фсьо".
50 % генерації знищено. Тобто, нам 50% генерації давала Дніпровська ГЕС і Харківська ТЕЦ? Адже це вони вибиті атакою.
25.03.2024 19:13 Відповісти
Тобто, за однуатаку, росыяни змогли зробити те, що їм не вдалось зробити раніше за цілий рік? Як так? А рапорти про те, що трансформатори в землю закопали та бетоном захистили?
25.03.2024 19:07 Відповісти
то локшина для лохторату.
нажаль кацапи вчаться, тепер для них не проблема ******* балістикою чи кинджалом по енергетиці.
8 прильотів по Стрию теж багато про що говорить.
25.03.2024 19:27 Відповісти
гнида ахметовська тобі нічого не належить!!!! все що в тебе є це вкрадені у народа за безцінь побудовані не тобою підприємста і мережі!!!!
25.03.2024 19:22 Відповісти
Якщо горе директор заявляє, що не в змозі, то єдиний вихід - націоналізувати. Тоді все стає на свої місця. Держава буде відновлювати своє, а не гроші з наших податків підуть відомому кінцевому бенефіціару безоплатно. Створюється враження, що ДТЕК сидить та з нетерпінням чекає прильоту по інфраструктурі, щоб вимагати в черговий раз підвищення тарифу
25.03.2024 19:30 Відповісти
це і є своє, це нерухомість, із собою енергетичну інфраструктуру, ніхто і нікуди не вивізе, а в таких ситуаціях, у нормальних, цивілізованих країнах, держава забезпечує підтримку бізнесу
26.03.2024 23:05 Відповісти
Потрібно терміново провести націоналізацію всіх енергетичних об'єктів, які потрапили у власність ахметових, суркісів і іже з ними.
Скільки говорилось-балакалось із самого початку великої війни з пітьмою, що цим "власникам" потрібно провадити пасивний захист трансформаторних підстанцій та генеруючих потужностей. Але це не було зроблено ні у 2022-му, а ні у 2023-му році, не дивлячись на потужні повітряні атаки рашистів в осінньо-зимовий період 2022-2023.
Натомість, ці "власники" залатали всі ушкодження обладнанням від донорів і про безпеку не подбали. А тепер заявляють, що втрачено 50% потужностей.
Якби у них відібрали ці об'єктіи на початку 2023 року, то і теперішньої ситуації не було би.
25.03.2024 20:09 Відповісти
Ви перший будете бігти і казати, що зкинули на державу непибуткові розбиті активи. Про те, що такої ситуації не було б, це така дика маячня, що навіть страшно пояснювати. Чого не було б? Обстрілів? Так вони були і по державним об'єктам. Почитайте про ДніпроГЕС і про те, коли його відновлять
П.С. Латали також державне обладнання, а не приватне, бо донорська допомога йшла на Укренерго
26.03.2024 22:32 Відповісти
там дописати забули 50% за два роки ..
25.03.2024 21:09 Відповісти
Найстрашніше в цій ситуації, що не все можнаа відновити найближчим часом. І ще невідомо чи будуть такі самі масовані атаки
26.03.2024 22:30 Відповісти

