Внаслідок останньої атаки по енергосистемі ДТЕК втратив майже половину своїх потужностей

Внаслідок останніх масованих обстрілів енергетичної системи України компанія ДТЕК втратила майже половину свої генеруючих потужностей.
Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив в ефірі національного телемарафону.
Він розповів, що внаслідок останньої атаки теплова генерація була сильно пошкоджена, а дві електростанції ДТЕК зазнали суттєвих руйнувань.
"Ми втратили майже половину енергетичних потужностей. Це по суті наслідки атаки", – пояснив Сахарук.
Він додав, що руйнування енергооб’єктів настільки масштабні, що оцінюються у мільярди гривень і самотужки українські енергокомпанії не зможуть відновитися.
"Тут потрібна допомога зовнішня і Європейського фонду відновлення енергетики, і USAID. Потрібна координація плідна з Міністерством енергетики для того, щоб швидко з’ясувати всі пошкодження, зробити замовлення на обладнання і звертатися за допомогою, тому що це дуже великі масштаби", – наголосив Сахарук.
Він додав, що обладнання, яке було пошкоджене, виробляється на замовлення і лише оперативне розміщення замовлень та допомога партнерів можуть дозволити якомога швидко відновити зруйноване устаткування.
Нагадаємо, 22 березня РФ завдала масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цього були зафіксоване пошкодження обладнання, а оператор енергосистеми "Укренерго" був вимушений застосувати аварійні відключення електроенергії в деяких областях України.
Коли платити за електроенергію, то ДТЕКу
А коли відновлювати зруйновані потужності, то майно належить державі.
Не ясно тут. Прошу допомогти, хто розібрався.
Страну превращают в руины
А мир за этим наблюдает
Словно это РЕАЛИТИ- ШОУ
Я так понимаю - если бы путину удалось взять Киев
А потом ему бы захотелось сделать газовые камеры для украинцев
Рейтинги этого РЕАЛИТИ - ШОУ взлетели бы вверх!!
Quod licet Iovi (Jovi) non licet bovi (з лат. «Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику»)
не було ппо. не було чим міняти.
і якось вистояли.
сьогодні, після атаки 100 ракет, нам розповідають про втрату половини системи?
нам завезли, генератори, станції навіть міні реактор. нууу.... показували в відосиках, сам особисто зе!дякула, дякував. то, де це все?
то, як? чекаємо чергове подорожчання електроенергії? шмигаль, нам розкаже, що так вимагає мвф.
50 % генерації знищено. Тобто, нам 50% генерації давала Дніпровська ГЕС і Харківська ТЕЦ? Адже це вони вибиті атакою.
нажаль кацапи вчаться, тепер для них не проблема ******* балістикою чи кинджалом по енергетиці.
8 прильотів по Стрию теж багато про що говорить.
Скільки говорилось-балакалось із самого початку великої війни з пітьмою, що цим "власникам" потрібно провадити пасивний захист трансформаторних підстанцій та генеруючих потужностей. Але це не було зроблено ні у 2022-му, а ні у 2023-му році, не дивлячись на потужні повітряні атаки рашистів в осінньо-зимовий період 2022-2023.
Натомість, ці "власники" залатали всі ушкодження обладнанням від донорів і про безпеку не подбали. А тепер заявляють, що втрачено 50% потужностей.
Якби у них відібрали ці об'єктіи на початку 2023 року, то і теперішньої ситуації не було би.
П.С. Латали також державне обладнання, а не приватне, бо донорська допомога йшла на Укренерго