Внаслідок останньої атаки по енергосистемі ДТЕК втратив майже половину своїх потужностей

Внаслідок останніх масованих обстрілів енергетичної системи України компанія ДТЕК втратила майже половину свої генеруючих потужностей.

Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив в ефірі національного телемарафону.

Він розповів, що внаслідок останньої атаки теплова генерація була сильно пошкоджена, а дві електростанції ДТЕК зазнали суттєвих руйнувань.

"Ми втратили майже половину енергетичних потужностей. Це по суті наслідки атаки", – пояснив Сахарук.

Він додав, що руйнування енергооб’єктів настільки масштабні, що оцінюються у мільярди гривень і самотужки українські енергокомпанії не зможуть відновитися.

"Тут потрібна допомога зовнішня і Європейського фонду відновлення енергетики, і USAID. Потрібна координація плідна з Міністерством енергетики для того, щоб швидко з’ясувати всі пошкодження, зробити замовлення на обладнання і звертатися за допомогою, тому що це дуже великі масштаби", – наголосив Сахарук.

Він додав, що обладнання, яке було пошкоджене, виробляється на замовлення і лише оперативне розміщення замовлень та допомога партнерів можуть дозволити якомога швидко відновити зруйноване устаткування.

Нагадаємо, 22 березня РФ завдала масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цього були зафіксоване пошкодження обладнання, а оператор енергосистеми "Укренерго" був вимушений застосувати аварійні відключення електроенергії в деяких областях України.