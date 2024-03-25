Нацбанк достроково перерахує до 30 мільярдів гривень прибутку до держбюджету

Національний банк у 2024 році, як і роком раніше, достроково перерахує до державного бюджету до 80% свого чистого прибутку за попередній рік.

Це узгоджено в оновленому Меморандумі економічної та фінансової політики України за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ та оформлено ухваленим 21 березня законом, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми зобов'язуємося у 2024 році утриматися від використання прибутку НБУ на цільові витрати та направимо цю категорію доходів до Загального фонду державного бюджету", – йдеться у Меморандумі, опублікованому на сайті МВФ.

Відповідно до нього, Нацбанк може перерахувати до держбюджету до 30 млрд грн уже в березні, ще 8 млрд грн – до кінця червня.



Верховна Рада 21 березня ухвалила в цілому закон №9667-1 про внесення змін до закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", в якому НБУ у 2024 році дозволяється достроково, до підтвердження зовнішнього аудитора та затвердження радою НБУ річної фінансової звітності за 2023 рік перерахувати до держбюджету 80% від суми прибутку.



У матеріалах Фонду констатується, що нестабільність у розподілі виділеного зовнішнього фінансування стала серйозною проблемою для виконання бюджету, у зв'язку з чим уряду довелося вдатися до низки заходів: було перенесено наперед виплату дивідендів держпідприємствам, здійснено авансові податкові платежі, у тому числі приблизно 24 млрд грн податку на прибуток від банків, і навіть відстрочені окремі витрати.

Крім того, уряд зміг залучити кошти на ринку ОВДП і використав наявні у нього грошові резерви, які необхідно буде відновити до кінця року з урахуванням зниження зовнішнього фінансування у 2025 році.