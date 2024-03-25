Найбільша світова нафтосервісна компанія SLB не планує йти з Росії

Американська нафтосервісна група SLB (колишня Schlumberger) не планує залишати Росію.

Про це Financial Times заявив виконавчий директор SLB Олівʼє Ле Пеш, передає Forbes.

За його словами, компанія не ухвалювала рішення про те, чи слідувати за двома найбільшими конкурентами, Baker Hughes і Halliburton, у продажу своїх активів у Росії, і дотримується контрактів з клієнтами.

"Коли ми ухвалимо рішення, ми оприлюднимо це, якщо знадобиться. Але зараз рішення поки немає", – сказав Ле Пеш, коли його запитали про плани групи.

SLB чинить опір тиску українського уряду та правозахисних груп, які вимагають виходу з Росії. Вони стверджують, що присутність компанії в країні допомагає генерувати доходи від нафти, які використовуються для підтримки військових зусиль РФ.

"Там команда працює автономно. Ми захищаємо наші активи, це наш пріоритет. Ми захищаємо наших людей", – сказав виконавчий директор SLB.

Ле Пеш заявив, що компанія з липня запровадила заходи контролю, "щоб запобігти і заборонити будь-які постачання та підтримку технологій" до Росії. На його думку, цей крок у довгостроковій перспективі погіршить здатність країни розробляти деякі її морські нафтові родовища.

SLB припинила впровадження нових інвестицій та технологій у Росію у березні 2022 року, а після ескалації санкцій припинила постачання продукції до країни у липні 2023 року. Проте, на відміну від своїх конкурентів, вона, як і раніше, зберігає присутність у РФ.

Ле Пеш зазначив, що SLB діє "відповідно до міжнародних санкцій та експортних обмежень".

Також він додав, що "компанія, як і раніше, підтримує міжнародне співтовариство, засуджуючи та закликаючи до припинення війни в Україні".

Як повідомлялося, у квітні 2023 року НАЗК внесло корпорацію SLB (колишня Schlumberger) до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що, попри вторгнення Росії в Україну, компанія розширює свій російський бізнес.

Як повідомили в Агентстві, лише з травня по жовтень 2022 року SLB поставила на російські підприємства понад 900 партій своїх товарів. На власному ж сайті компанія відкрито заявляє, що принесла до бюджету держави-терориста податків на суму понад $4,5 млрд.

Раніше агентство Reuters з'ясувало, що SLB після вторгнення Росії в Україну розширила свій бізнес у Росії, отримуючи контракти на обслуговування та обладнання від конкурентів – Halliburton Co і Baker Hughes Co, які пішли з російського ринку.