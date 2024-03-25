На Харківщині та Одещині – відключення світла, можливі обмеження споживання на Хмельниччині

Станом на 12 годину 25 березня внаслідок ворожих обстрілів обмеження споживання електроенергії діють в Одеській та Харківській областях. Також можливі обмеження на Хмельниччині.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що уночі російські дрони атакували дві підстанції в південному регіоні. Через пошкодження енергетичного обладнання по Одесі та Одеській області енергетики вимушені збільшити періоди обмеження споживання.

"Це необхідно для захисту вцілілого обладнання від перевантаження, яке може викликати додаткові технологічні пошкодження", – наголосили енергетики.

Станом на ранок через обмеження на Одещині знеструмлено 195 тисяч споживачів, зупинена робота електротранспорту. Водночас критична інфраструктура заживлена й працює.

Обмеження споживання електроенергії діятимуть у регіоні протягом всієї доби.

Найскладнішою залишається ситуація на Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи на постраждалих енергооб’єктах тривають цлодобово. Енергетики працюють над створенням резервних схем живлення споживачів. Про погодинні графіки відключення світла також повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Водночас відновлено енергоживлення та скасовано обмеження споживання на Хмельниччині. Утім, підкреслюється: ситуація складна, при зростанні споживання у період вечірнього максимуму, енергетики можуть застосовувати обмеження.

Упродовж доби очікується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови обсягом у 14 870 МВТ-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 271 МВт. При цьому, експорт не заплановано.

Станом на ранок в Україні знеструмлено 401 населений пункт. Через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Миколаївській, Сумській та Херсонській областях.

Через технологічні пошкодження є знеструмлення в Запорізькій та Сумській областях.